非洲豬瘟禁宰禁運第3天 新北部分豬肉攤休攤 賣場供應量充足

農業部緊急宣布禁宰禁運五天，傳統市場有些豬肉攤沒有肉品來源直接休攤。（記者陳志曲攝）

台中市梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部22日緊急宣布禁宰禁運5天，往日凌晨時分人聲鼎沸的新北市肉品市場，現在卻是安靜無聲，傳統市場部分豬肉攤無豬肉可賣，乾脆直接休攤，大賣場供應量則充足。

台中梧棲一家廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部啟動7大措施因應，包含全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁用廚餘養豬，啟動全國縣市豬場防疫調查，進行肉品市場場內與運輸車清消等。此外，為平穩國內豬肉供應，將協調冷凍豬肉場增加供應，以調度全國豬肉需求量。

請繼續往下閱讀...

今天是禁宰禁運第3天，以往凌晨人聲鼎沸的新北市肉品市場靜悄悄，傳統市場部分豬肉攤因為沒豬肉可賣，乾脆休息，但還是有豬肉攤營業，大賣場的肉品儲量充足，民眾還是能買到豬肉。

傳統市場有些豬肉攤沒有肉品來源直接休攤。（記者陳志曲攝）

受到非洲豬瘟疫情衝擊，政府全面防堵，農業部緊急宣布全國肉品市場禁宰禁運五天，往日凌晨時分人聲鼎沸的新北市肉品市場，現在卻是安靜無聲。（記者陳志曲攝）

受到非洲豬瘟疫情衝擊，農業部緊急宣布全國肉品市場禁宰禁運五天，往日凌晨時分人聲鼎沸的新北市肉品市場，現在卻是安靜無聲。（記者陳志曲攝）

部分豬肉攤還有儲量，可供民眾購買。（記者陳志曲攝）

大賣場肉品儲量充足，也都有經過政府相關檢驗及動物防疫規範，確保民眾可以安心購買使用。（記者陳志曲攝）

大賣場肉品儲量充足，也都有經過政府相關檢驗及動物防疫規範，確保民眾可以安心購買使用。（記者陳志曲攝）

受到非洲豬瘟疫情衝擊，政府全面防堵，農業部緊急宣布全國肉品市場禁宰禁運五天，傳統市場有些豬肉攤沒有肉品來源直接休攤。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法