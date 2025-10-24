獨家》全球首份翻譯助攻國際貿易數據出爐 中研院：增12.1％市場銷售收益

過去學界與產業界都想知道產品翻譯在地化後可以增加的銷售數據，中研院經濟所楊宗翰團隊分析電玩平台銷售資料後，發表具體數據。（資料照）

過去學界、商界都想知道商品翻譯後的市場利益，中研院經濟所副研究員楊宗翰與日本學者渡部雄太等分析遊戲平台Steam跨國銷售數據，發現翻譯成當地語言的遊戲可增加12.1%當地市場銷售收益，這是全球首份翻譯對國際貿易助益具體數據的研究。

國外商品經過翻譯後，隨減少跨國貿易的文化障礙後，可讓民眾更了解產品資訊並增加可近性，但過去業界與學界難以掌握商品翻譯後的市場經濟效益，楊宗翰團隊開發一經濟模型，分析擁全球遊戲7成發行量的Steam平台2018年時70多國、超過萬款遊戲的跨國銷售數據，觀察可支援玩家當地語言翻譯的遊戲，可在當地增加至少1成以上的銷售收益，精確顯示產品在地化後帶來的收益增加幅度。

楊宗翰進一步說明，許多小說、書籍都有翻譯本，團隊之所以不選擇書籍做為分析樣本，以村上春樹小說《海邊的卡夫卡》為例，書店販售的小說版本除中文版外，還會有日文版、英文版等，不同版本的小說會在書店平台中彼此競爭。

楊宗翰表示，電玩是一版本、多語言，玩家購買遊戲後就可在語言選單中自由切換，電玩已成文化類產品的最大宗，銷售與超過電影、音樂、運動等，可線上即時跨國購買，遊戲的翻譯或字幕說明等，更會因翻譯影響玩家的體驗，如大部分區域字幕都是從左到右，但阿拉伯區域的字幕則是從右到左。

有多語言支援的遊戲版本，意味需要更多資金的投入，楊宗翰指出，在分析數據中顯示，能支援越多語言版本的遊戲，其發行商通常都是大型發行商，從中也可看到公司銀彈的多寡，自然會影響後續能否透過翻譯來降低文化語言的隔閡。

楊宗翰指出，這次發表的研究數據是在ChatGPT問世之前，應用模型後可推估，隨AI工具發展，影片等字幕即時翻譯雖不精確，但更便捷，無須再待人工翻譯，會更進一步降低許多國際貿易商品的語言文化屏障，不僅在文化類產品如此，非文化類產品也同趨勢，隨自動翻譯興起後，也帶動許多跨國購物平台如亞馬遜等銷售數據，團隊下一步的研究目標鎖定AI工具興起前後對產品在地化的經濟助益。

楊宗翰團隊的研究發表在國際期刊《European Economic Review》（歐洲經濟評論）。

