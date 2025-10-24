為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮光復鄉持續清淤 佛祖街末端挖出4公尺高「泥牆」

    2025/10/24 11:03 記者王榮祥／花蓮報導
    佛祖街北側成為一道土牆。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣光復鄉市區清淤告一段落，屬於重災區的佛祖街卻有不同樣貌，原本通往堤防的道路兩側仍有大量淤土清理中，盡頭則是一道約4公尺高的「泥牆」；現場人員表示應該不會再挖了，聽說要蓋很大的堤防。

    今天是光復節連假第一天，台鐵光復車站的人潮雖沒有前三個連假多，但大部分還是來當志工，有些要去義煮團，有些要去先前幫過的家戶繼續幫忙整理，還有學生去保安寺協助修復文物。

    光復鄉市區清淤告一段落，多數家戶與商家則持續整理細部環境，屬於重災區的佛祖街南側，仍有不少重機具清理淤土，而佛祖街的盡頭被挖出約4公尺高的泥牆，周圍一片寂靜。

    爬上泥牆後，可見一大片遭淤泥覆蓋的農田，角落則有宮廟人士為罹難者上香祈福，也向各界神明祈求保佑地方；現場工人轉述，佛祖街的末端應該不會再挖了，以後聽說蓋很大的堤防。

    水利署先前提及，馬太鞍溪南岸將規劃興建超級堤防，規格將與北岸堤防相同，高度5公尺、寬度50公尺，並規劃在佛祖街靠近堤防區域，由中央協議價購或徵收，將來會在堤防旁邊設置約150公尺至200公尺寬的洪氾區，後方多蓋一道矮堤，假如大水溢淹超過大堤，可由矮堤將水引導至花蓮溪。

    光復鄉佛祖街北側盡頭現況。（記者王榮祥攝）

    宮廟人士在佛祖街盡頭為罹難者祈福，也祈求各方神明保佑地方。（記者王榮祥攝）

    佛祖街北側房舍暫時無法居住。（記者王榮祥攝）

    佛祖街北側大片淤土，後續可能成為超大堤防一部分，圖中央白色沙包圍目前堤防。（記者王榮祥攝）

