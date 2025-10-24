新北帥檢粘鑫爆紅！胡采蘋分享歷史小知識：長得有點像光緒

新北地檢署檢察官粘鑫。（資料照）

檢警22日赴桃園機場拘提加拿大返台、涉嫌閃兵的Energy坤達。陪同行動、身穿全套西裝、身高186公分的帥氣檢察官粘鑫引網討論。對此胡采蘋表示，她點進新聞看到帥檢照片，認為長相有幾分如同課本上的光緒皇帝，PO文曝光引起不少網友迴響。

胡采蘋昨於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提到，今天有一個大陸尋奇閃兵集團的相關新聞還滿有趣的，就是去機場拘提坤達的檢察官是188帥哥，引發網友暴動，被新聞說是「拘提坤達的帥檢比坤達還帥」，可以跟「郭台銘的女工打敗郭台銘」對仗了。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋接著說，她點進新聞一看，這個檢察官叫做「粘鑫」，其實「粘」這個姓基本上就可以判定是滿族人，因為粘是完顏阿骨打「完顏」的漢姓，女真人曾經建立過金國，是黃蓉郭靖的競爭對手（誤），後世到了皇太極改女真為滿洲，多爾袞攻進山海關，建立了大清帝國。

胡采蘋笑說，「但為什麼要說這些呢，因為我一看這帥檢的照片，竟然長得有點像是歷史課本上的光緒皇帝載小湉耶」。

胡采蘋底下留言補充，「因為很多人提彰化鹿港粘氏家族，其實那就是完顏後代，他們在蒙古元帝國時期遷往泉州，當時泉州是中國最大的港口，應該都是做貿易的。而鹿港人主要是泉州搬過去，鹿港腔跟泉州腔非常像，我的泉州同事講話就是鹿港腔」。

網友看到PO文後相繼留言，其中一名粘姓網友指出，「粘姓本來平均身就高，東北大漢咩，小弟俺188，我女兒175沒問題，不小心的話會凸到180」，還有人說「彰化福興鄉有個粘廈村」、「8464 億豐窗簾是由粘姓家族創立」、「的確不像漢族」；另外，經查找彰化縣議會官方網站資訊顯示，第13屆副議長由粘仲仁擔任。

依據維基百科提及，清德宗載湉，愛新覺羅氏，中國清朝皇帝，於公元1875年至1908年在位，年號「光緒」，廟號德宗，諡號景皇帝。通稱德宗景皇帝、清德宗或光緒（皇）帝，是中國最後一位有著正式諡號及廟號的皇帝。

新北地檢署檢察官粘鑫。（資料照）

清德宗載湉，年號「光緒」。（圖擷自維基百科）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法