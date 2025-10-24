導入中華電信AIoT系統 全台首座AI科技復育生態中心誕生台南

中華電信與台灣黑面琵鷺保育協會合辦的「AI科技復育生態教育中心」，在台南頂山國小揭幕啟用。（中華電信台南營運處提供）

中華電信台南營運處近日攜手台灣黑面琵鷺保育學會，在台南頂山國小舉辦「AI科技復育生態教育中心」啟用儀式。中華電信以人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術為核心，導入創新數位應用，打造兼具教育與保育功能的智慧場域，展現企業以科技實踐ESG永續發展的決心與行動。

中華電信台南營運處「AI科技復育生態教育中心」導入該公司自主研發的「AIoT智慧監測系統」，整合AI影像辨識、鳥聲辨識、水情監控、電子圍籬及路徑追蹤等多項功能，實現全方位的生態守護。

此系統可即時辨識多種鳥類，並透過生物音智慧辨識與標記系統（SILIC）分析錄音檔，判讀鳥的種類與數量，解讀大自然的聲音，補足影像辨識的不足，提升觀察精準度；同時藉由即時監測水質與水位，確保濕地維持適合黑面琵鷺棲息的環境。

若偵測到人或貓犬等動物入侵，電子圍籬將自動警示，維護復育區安全。此外，路徑追蹤功能可協助研究單位掌握黑面琵鷺活動與遷徙軌跡。中華電信將AI科技轉化為生態教育工具，結合互動導覽與課程，讓學生與社區民眾體驗「科技與自然共生」的價值。

中華電信表示，中華電信長期以「科技向善」為使命，積極運用AIoT技術投入環境監測、災防應用與教育創新。此次啟用「AI科技復育生態教育中心」，不僅展現AI科技守護自然的可能性，也象徵企業落實ESG永續承諾的具體行動。未來，中華電信將持續運用科技力量，串聯地方社區、環保團體與學校，打造兼具環境保育與教育創新的永續典範。

