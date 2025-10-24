非洲豬瘟來襲 賴總統談全國禁宰禁運原因

賴總統今天在彰化談非洲豬瘟全國禁宰禁運原因。（記者張聰秋攝）

非洲豬瘟來襲，賴清德總統今天（24日）在參觀彰化縣台灣設計展時首度公開談及疫情，他指出，只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內，也就是潛伏期間沒有再有其他地方爆發的話，我們就可以稍微放心。非洲豬瘟並非人畜共通的傳染病，行政院要求全國禁宰禁運是要確保疫情調查後能夠瞭解疫情爆發原因，作為後續防治工作的依據，也要確保未來到市面上的豬肉都能健康安全，讓民眾吃得安心。

賴清德指出，他在行政院長任內曾召集各縣市開會，當時22個縣市，多數不贊成禁用廚餘，有一些縣市有能力做去化處理，他們也尊重，如果要禁用廚餘的縣市，必須要做好處理的去化工作。你一天有多少處理的量？這個量要到哪裡去？要務必要確實掌握，避免廚餘到處流竄。

另外，如果要用廚餘餵養豬隻，必須做到科學的標準，也就是蒸煮的設備一定要合乎規格，能夠達到90度以上，而且要蒸煮超過1個小時。達到這個科學的標準，才有辦法確保病毒死亡。經過這個正確的程序之後，才可以餵養豬隻。

他說，2018年中國爆發非洲豬瘟後，東南亞國家陸續淪陷，台灣嚴陣以待，他在中央成立非洲豬瘟防治應變中心，同時在屏東縣演練非洲豬瘟防治工作，在還沒有爆發本土非洲豬瘟之前，各縣市應該如何防治？如果爆發之後要怎麼樣緊急應變？這個是在屏東縣演練。同時，他也在全國增加建置非洲豬瘟的檢疫量能，也是希望能夠早期發現、早期進行防治工作，避免疫情擴散。

賴清德指出，很可惜的，非洲豬瘟幾天前在台中出現新的疫情，行政院長卓榮泰第一時間召開應變會議，提出了幾項應變措施，也都是正確、具體、有效的作為，希望各縣市能夠配合。但是後續檢討工作及各縣市防疫工作，務必持續加強，不可放鬆。那麼境外管制方面，也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。

賴清德強調，相信只要大家團結合作，根據正確的防疫動作的話，有能力可以把這個疫情控制下來，不至於擴散。對台灣產業的衝擊，才會縮減到最低。

