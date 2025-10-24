為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北捷閒置空間招商 西門地下街將轉型IP主題商場

    2025/10/24 10:44 記者甘孟霖／台北報導
    台北捷運一天雖有百萬運量，但近年因電費、人事等費用上漲，本業一直處於虧損狀態。北捷表示，規劃運用捷運站體閒置空間招商，今年預計增加9站，共11處約229坪招商，預估每年收益達1780萬元；此外，西門地下街轉型IP主題商場，包含動漫商品旗艦店，K-POP與韓國藝人周邊商品等。

    北捷總經理黃清信表示，今年截至9月，北捷運輸本業虧損達13.42億元，相較去年12.39億元，同期增加虧損1.03億元；北捷也持續於交會站、商業區等價值較高站點調整空間招商使用，截至9月底完成5站、7處空間，包含台大醫院站、信義安和站等，年底前預計完成4站，包含中正紀念堂站與市政府站等，預估一年可增加1708萬元收入。

    此外，西門地下街將轉型IP主題商場，地下街總長共182公尺，面積約1352坪，店鋪有18間，將引入知名動漫商品旗艦店、熱門IP零售店、K-POP與韓國藝人周邊商品，以及聯名主題餐飲店等時下流行商品，打造年輕世代潮流新據點。

