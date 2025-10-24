國際高速鐵道協會在東京辦年會！我向各國介紹興建計畫、新世代列車導入

台灣高鐵參與「國際高速鐵道協會」年會，楊正君（左）董事代表台灣分享站區開發成功經驗。（高鐵公司提供）

「國際高速鐵道協會」（International High-Speed Rail Association,IHRA）10月22日到25日，在日本東京舉行2025年年會（IHRA Forum），交通部鐵道局、高鐵公司也受邀參加，向各國介紹我國高鐵興建計畫、新世代列車導入。

今年共有來自13國、300餘位政府代表、高速鐵路營運業者以及專家學者參與年會，這次年會是台灣高鐵公司董事長史哲首次率團參加盛會，交通部鐵道局局長楊正君也以高鐵公司董事身分，首度應邀以「台灣高鐵站區開發經驗」發表專題演講，將台灣高鐵均衡發展的成功經驗分享給其他正在發展高速鐵路的國家。

大會以「以高速鐵路描繪未來願景：迎向更美好的明天」（Painting the Future Landscapes with High Speed Rail：Bridging to a Better Tomorrow）為主題，除台灣外，大會也邀請來自印度、越南、泰國、印尼等國家的代表，分享各國現正積極推動的高鐵興建計畫及未來願景。

史哲表示，從各國的經驗分享中可知，高速鐵路不僅可為一個國家重新定義時間與空間，更進一步型塑未來的城市樣貌、進而改變人民生活型態。透過這次大會中各國分享的經驗，在在顯示，高速鐵路建設已堪稱是各國邁向經濟高度發展的標準配備。

史哲表示，台灣何其有幸，早在18年前就提前進高鐵時代，實踐「一日生活圈」，目前，台灣高鐵公司正積極推動各項全新且更有效率的「高鐵2.0」計畫，配合未來新購12組N700ST新世代列車導入，可望為台灣西部走廊的城際樣貌帶來更深刻的改變，不僅快速串聯全台核心都會區，更進一步帶動站間城鄉的轉型與發展。

楊正君以高鐵新竹站周邊發展為例，介紹台灣高鐵自2007年通車近20年來帶動新竹站區的發展及改變。楊正君強調，台灣高鐵營運18年來，一直保持安全、準點、可靠的高品質服務水準，運量持續攀升，已是台灣民眾日常生活中不可或缺的大眾運輸工具。

他指出，高鐵站區的開發更是以大眾運輸為導向（Transit-oriented development，簡稱TOD），以車站為核心，透過人流的導入，將車站周邊土地進行整合規劃與多元利用，如商業、住宅、辦公、休閒等，融入人行空間、綠色廊帶、自行車與大眾運輸轉乘等行人友善環境，以滿足通勤居住購物等需求，創造鐵道經濟效益。

IHRA在2014年4月1日在日本成立，旨在促進高速鐵路營運經驗和專業知識交流，透過會員豐富的經驗與技術，向其他國家推廣建造安全、可靠並兼具營運效率的高速鐵路。目前IHRA共有29個正式會員，分別來自高速鐵路經營業者、研究機構及相關設備製造商等，台灣高鐵公司是IHRA重要的創始會員之一。

