高規格防堵非洲豬瘟！ 清大學者：病毒不看政黨 只看破口

台中爆非洲豬瘟，清大學者黃貞祥：病毒不看政黨，只看破口，防疫不是為了不吵架，是為有豬肉吃。（照片取自黃貞祥臉書）

台中爆發非洲豬瘟，一場防疫風暴從台中梧棲席捲全台，台灣也實施5天全面禁運禁宰令，行政院對非洲豬瘟採高規格防疫態度，清大學者黃貞祥認為，病毒不看政黨，只看破口。且防疫不是為了今天不吵架，是為明天還有豬肉吃。

他提到，非洲豬瘟病毒（African Swine Fever Virus，簡稱ASFV）是極其頑強的動物病毒。它不會感染人類，但對於豬隻，無論是家豬還是野豬，極具致命性，常能在數天內導致整個豬舍幾近全滅。ASFV可以在低溫環境如冷藏或冷凍的豬肉、臟器、血液中，存活長達數週到數月。甚至在乾燥肉品如火腿、香腸的加工過程，也能僥倖存活。極易透過廚餘、未經充分加熱的豬肉製品，甚至受污染的器具、衣物、運輸工具等進入豬舍，掀起無聲的浩劫。

台中爆發疑似非洲豬瘟，農業部選擇「先預防再求證」，全場195頭豬立即撲殺，並從22日中午起，實施為期5天的全國豬隻禁運與禁宰措施，同時全面禁止廚餘餵豬，清洗消毒運輸與屠宰體系。因為病毒一旦進入飼養系統，其擴散程度快速且難追蹤。行政院採迅速封鎖，是體現「以快制疫」原則。且ASFV不靠空氣傳播，依賴的是車輛、人員、豬隻運輸、屠宰流程這些日常行為移動。加上台中非洲豬瘟因病毒是在台灣本島養豬場的活體豬隻驗出，極可能是台灣防疫體系的第一個破口，政府當然不敢輕忽。

病毒不看政黨，只看機會與漏洞。一旦進入豬場，病毒能靠肉品與廚餘長期存活、透過人為行為快速擴散；一旦延誤封鎖，群體內會迅速爆發死亡潮；若進入流通體系，將帶來難以評估的經濟損失與國際貿易封鎖。防疫不是為了今天不吵架，而是為了明天還有豬肉可以吃。

