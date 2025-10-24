非洲豬瘟防疫警戒！金門縣衛生局抽查市售豬肉安全 全部過關

金門縣衛生局為維護金門市場秩序與民眾食的安全，已對地區商家查核46家次，全部符合規定。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局表示，針對台中市通報疑似非洲豬瘟案例，為維護金門市場秩序與民眾食的安全，已對地區商家陸續展開查核，總計至昨天（23日）為止，共查核46家次，全部符合規定。

衛生局表示，根據例行與機動並行的稽查機制，查核市售豬肉攤、豬肉製品與餐飲場所肉品來源，並針對屠宰證明書、產地標示溯源管理，累計查核46家次都符合規定，後續將依風險情勢與稽查結果，適時擴大抽驗與稽查。

衛生局指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，也請民眾不用恐慌；依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。民眾千萬不要食用來路不明的肉品，凡來源清楚、符合規定的市售豬肉，都可放心食用。

衛生局強調，若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，或作為原料使用，最高可處6萬元以上、2億元以下罰款鍰，切勿以身試法，衛生局也將持續查核，業者若有違規行為必定依法處辦，決不寬貸。

衛生局指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類。（金門縣衛生局提供）

