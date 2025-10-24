為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟防疫警戒！金門縣衛生局抽查市售豬肉安全 全部過關

    2025/10/24 10:29 記者吳正庭／金門報導
    金門縣衛生局為維護金門市場秩序與民眾食的安全，已對地區商家查核46家次，全部符合規定。（金門縣衛生局提供）

    金門縣衛生局為維護金門市場秩序與民眾食的安全，已對地區商家查核46家次，全部符合規定。（金門縣衛生局提供）

    金門縣衛生局表示，針對台中市通報疑似非洲豬瘟案例，為維護金門市場秩序與民眾食的安全，已對地區商家陸續展開查核，總計至昨天（23日）為止，共查核46家次，全部符合規定。

    衛生局表示，根據例行與機動並行的稽查機制，查核市售豬肉攤、豬肉製品與餐飲場所肉品來源，並針對屠宰證明書、產地標示溯源管理，累計查核46家次都符合規定，後續將依風險情勢與稽查結果，適時擴大抽驗與稽查。

    衛生局指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，也請民眾不用恐慌；依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。民眾千萬不要食用來路不明的肉品，凡來源清楚、符合規定的市售豬肉，都可放心食用。

    衛生局強調，若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，或作為原料使用，最高可處6萬元以上、2億元以下罰款鍰，切勿以身試法，衛生局也將持續查核，業者若有違規行為必定依法處辦，決不寬貸。

    衛生局指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類。（金門縣衛生局提供）

    衛生局指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類。（金門縣衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播