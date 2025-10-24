動員15局處防堵非洲豬瘟 新北107養豬場完成血清檢測全正常

新北市聯合稽查小組至廚餘場進行防疫宣導。（動保處提供）

台中市疑爆出非洲豬瘟感染，中央宣布全國5天禁宰禁運並禁用廚餘養豬。新北市長侯友宜兩度召開防疫應變會議，動員15局處全面布防，強調「不讓病毒跨過新北防線」。市府完成107家養豬場訪視與血清檢測，全數正常；並強化屠宰場監管、廚餘焚化及食安稽查，追查688公斤疑似問題豬肉流向，確保食品安全。

連假期間防疫不停歇，侯友宜指出，非洲豬瘟防疫必須「全面備戰、不容小覷」，要求66場廚餘場在3天內完成飼養狀況掌握，107家養豬場每日須以電話或視訊確認健康情形，各局處每日下午4時回報執行狀況；針對疑似混有台中屠宰豬肉、流向新北約688公斤的肉品，衛生局已全面追蹤掌握，其中220公斤未售出並已下架，其餘部分售出。

侯友宜強調，防疫是全國性戰役，新北以「超前部署、整合防線、資訊透明」為原則，從源頭防堵、聯合稽查到民眾宣導，全方位強化防疫體系，與中央密切合作，定期公布防疫進度與執行成果，嚴守國家防疫最後一道防線，確保市民食安與環境安全。

新北動物保護防疫處長楊淑方指出，新北市已完成全市107家養豬場電話及實地訪視，依中央規定抽驗180件血清樣本，全數正常；另確認66場廚餘場已改以飼料取代廚餘，並發放107場消毒水，加強宣導及防疫消毒。

楊淑方表示，屠宰場禁宰期間，新北每日派遣2名防疫人員駐場督導車輛清消，確保環境自主消毒。樹林分局自23日零時起加強巡檢樹林肉品市場與德勝屠宰場，嚴格管制運豬車輛進出。

教育局則要求各級學校及團膳業者落實廚餘管理、食材查核，確保午餐肉品符合「三章一Q」國產驗證標準。另外，經發局截至23日監測指出，全市市場販售里肌肉、後腿肉及五花肉價格穩定，並與商圈、量販店及公會合作，向逾2萬家業者宣導不使用疫區進口肉品。

