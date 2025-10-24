為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非洲豬瘟引發家長擔憂 鄭英耀：學校嚴查肉品以確保孩子安全

    2025/10/24 10:10 記者林曉雲／台北報導
    非洲豬瘟引發家長擔，教育部長鄭英耀強調，教育部啟動防疫措施，協助學校嚴查肉品，以確保孩子安全。（記者林曉雲翻攝教育部臉書）

    非洲豬瘟引發家長擔，教育部長鄭英耀強調，教育部啟動防疫措施，協助學校嚴查肉品，以確保孩子安全。（記者林曉雲翻攝教育部臉書）

    台中爆發非洲豬瘟引發家長恐慌，教育部長鄭英耀在教育部官方臉書說明，教育部已要求各級學校落實防疫宣導、嚴格查核肉品供應鏈與配送流程，確保所有進入校園的食材均符合安全標準，請各位家長與師生放心。

    教育部啟動防疫措施，昨日已會同14個地方教育局處，實地協助中小學學校確保落實營養午餐防疫措施，學校須靈活運用國產可溯源肉品，或以雞肉、魚類、蛋與植物性蛋白等替代，確保學生安心用餐，其餘8個縣市則於下週繼續完成。

    為安定家長及師生的心情，鄭英耀表示，針對國內出現疑似非洲豬瘟疫情的情況，教育部已即刻啟動相關防疫措施，全面加強學校餐飲衛生與肉品來源管理，教育部一定會守護校園食安。

    鄭英耀說明，教育部已要求各級學校落實防疫宣導、嚴格查核肉品供應鏈與配送流程，確保所有進入校園的食材均符合安全標準。若有必要，教育部也會依照營養午餐基準，適時調整菜單設計，讓孩子在營養不打折的前提下，依然能吃得安心。

    鄭英耀表示，他已責成教育部參事與督學深入地方與學校現場，實地關心營養午餐供應狀況，協助學校妥善應對防疫挑戰，並強調教育部將持續守護孩子的健康與安全，確保每一份營養午餐都安全、均衡、可口，讓家長與社會大眾都能安心。

