非洲豬瘟引發家長擔憂 鄭英耀：學校嚴查肉品以確保孩子安全

非洲豬瘟引發家長擔，教育部長鄭英耀強調，教育部啟動防疫措施，協助學校嚴查肉品，以確保孩子安全。（記者林曉雲翻攝教育部臉書）

台中爆發非洲豬瘟引發家長恐慌，教育部長鄭英耀在教育部官方臉書說明，教育部已要求各級學校落實防疫宣導、嚴格查核肉品供應鏈與配送流程，確保所有進入校園的食材均符合安全標準，請各位家長與師生放心。

教育部啟動防疫措施，昨日已會同14個地方教育局處，實地協助中小學學校確保落實營養午餐防疫措施，學校須靈活運用國產可溯源肉品，或以雞肉、魚類、蛋與植物性蛋白等替代，確保學生安心用餐，其餘8個縣市則於下週繼續完成。

請繼續往下閱讀...

為安定家長及師生的心情，鄭英耀表示，針對國內出現疑似非洲豬瘟疫情的情況，教育部已即刻啟動相關防疫措施，全面加強學校餐飲衛生與肉品來源管理，教育部一定會守護校園食安。

鄭英耀說明，教育部已要求各級學校落實防疫宣導、嚴格查核肉品供應鏈與配送流程，確保所有進入校園的食材均符合安全標準。若有必要，教育部也會依照營養午餐基準，適時調整菜單設計，讓孩子在營養不打折的前提下，依然能吃得安心。

鄭英耀表示，他已責成教育部參事與督學深入地方與學校現場，實地關心營養午餐供應狀況，協助學校妥善應對防疫挑戰，並強調教育部將持續守護孩子的健康與安全，確保每一份營養午餐都安全、均衡、可口，讓家長與社會大眾都能安心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法