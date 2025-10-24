廚餘為非洲豬瘟高風險傳播鏈 專家：可借鏡穆斯林國家處理經驗

國內廚餘近半都是透過豬隻去化。（資料照）

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，農業部自22日起宣布全國養豬場連5天禁用廚餘，屏科大獸醫系教授林昭男今（24日）表示，雖還待疫調確定源頭，但廚餘確實是高風險傳播鏈，希望可借鏡穆斯林國家處理廚餘經驗，可讓國內廚餘養豬逐步退場轉型。

去年國內廚餘量有一半都透過養豬場去化，林昭男指出，廚餘處理是環境部的責任，但長期卻都透過農業部的養豬畜牧系統處理，隨非洲豬瘟病毒已落地我國，必須正視廚餘退場問題，因當病毒入侵後，只要少量污染到廚餘等，又加上消毒不完全，非常少量的病毒被豬隻吃到就會染疫，「如果今天非洲豬瘟沒有入侵，要怎麼用廚餘當然沒關係，但現在情況已不同。」

請繼續往下閱讀...

林昭男表示，政府可訂定年限讓廚餘逐步退場，至於該如何處理廚餘，除可設置堆肥場、培養民眾不要剩食外，可借鏡穆斯林等境內沒有豬隻產業的國家處理經驗，「穆斯林國家沒有養豬產業，但每天也一定有大量廚餘產生，他們處理的方式或許是解方。」

除了廚餘外，林昭男也擔憂台中處理案場斃死豬打算用掩埋方式進而汙染地下水，他舉2018年羅馬尼亞一大型養豬場爆發非洲豬瘟，就是因該場是使用地下水，病毒就透過地下水入侵，最後整場撲殺。

林昭男指出，國內對於斃死豬處理可用掩埋、焚燒或化製，但若用掩埋方式必須要確認是否挖夠深、有無鋪設防水布，因屍體腐化後會產生屍水，若屍水滲透入地下水，台灣多處地下水都是連通，恐怕又成傳播鏈，若養豬場使用地下水，一定要加消毒水與氯錠等東西處理。

