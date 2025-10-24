為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    趕上連假首日天涼泡湯 宜蘭礁溪湯圍風呂改善完工

    2025/10/24 10:10 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭礁溪湯圍風呂充滿日式風情，深獲泡湯客喜愛。（記者王峻祺攝）

    宜蘭礁溪湯圍風呂充滿日式風情，深獲泡湯客喜愛。（記者王峻祺攝）

    宜蘭礁溪湯圍溝溫泉擁有百年歷史，公園內的免費戶外泡腳池常吸引民眾駐足，一旁充滿禪意、需收費的檜木風呂湯屋，因管線年久失修，宜蘭縣政府獲環境部補助後，8月起休園施工改善，今天終於趕上光復連假首日對外開放，因又值秋涼時節適合泡湯，讓遊客大呼「幸運！」

    位於礁溪湯圍溝溫泉公園內的湯圍風呂，因使用超過20年，屋頂、管線老舊導致漏水，宜蘭縣政府工商旅遊處去年改善屋頂相關設施，今年再度爭取到環境部經費，針對公廁、管線、天花板及湯屋設備，投入修繕作業。

    工旅處表示，環境部推動「優質公廁及美質環境推動計畫」，縣府獲160多萬元經費進行改善，8月11日起休園，原定10月11日完工、12日營運，但因工程設備材料因素，休園時間延到23日，24日才正式對外營運。

    湯圍溝溫泉公園位於德陽路與仁愛路中間，又名「燒水溝」，園內有水岸空間與景觀涼亭，以及充滿禪意的檜木風呂和半戶外泡腳池，目前僅風呂湯屋需收費，全票80元、優待票60元（軍公教、110公分以上學生）、半票40元（65歲以上之長者），開放時間為早上8點至晚上9點半，中午休息。

    陳姓遊客表示，趁著光復連假入住礁溪走訪湯圍溝溫泉，風呂收費不僅便宜、環境又清幽，充滿禪意使用檜木興建的湯屋，可邊泡溫泉邊欣賞日式建築風景，享受不被打擾的靜雅氣氛。

    宜蘭礁溪湯圍風呂改善完工，光復連假首日起正式對外營運。（記者王峻祺攝）

    宜蘭礁溪湯圍風呂改善完工，光復連假首日起正式對外營運。（記者王峻祺攝）

