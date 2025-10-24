非洲豬瘟引爆台中廚餘爆大量?議員何文海揭廚餘車排隊進文山焚化廠

台中市廚餘爆量一桶桶載入文山焚化廠。（何文海服務處提供）

台中爆發非洲豬瘟，民進黨台中市議員何文海今天指出，因為非洲豬瘟問題禁止廚餘進入豬場，台中文山焚化廠前出現大量廚餘清潔車排隊要進入的情況，他質疑廚餘是否未經合法合規處理就要就地掩埋?而目前廠區內雖有廚餘回收再利用的設施，但短時間爆量能否承載爆增廚餘?要求市府提出說明及辦法。

何文海今日表示，台中文山焚化廠早就超過焚化能量，盧秀燕市府未經環評就要蓋新爐，但卻時程一拖再拖，不但新廠經費暴增，時程也一再延宕，他早就一再質疑台中即時發生垃圾大戰，但市府一再拖延掩飾，並用大里掩埋場來消化，造成二邊都嚴重超載，如今因為台中市成為非洲豬瘟防疫破口，目前禁止豬場使用廚餘，已經導致台中廚餘量爆增，而這二天也出現大量廚餘送到文山焚化廠的情況，讓附近居民憂心，市府是否隨便掩埋?造成更大的污染?

何文海要求環保局立即提出處理方式及流程，不要讓台中出現非洲豬瘟後，又出現廚餘問題。

台中市大量廚餘湧入文山焚化廠。（何文海服務處提供）

