為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟引爆台中廚餘爆大量?議員何文海揭廚餘車排隊進文山焚化廠

    2025/10/24 10:00 記者張軒哲／台中報導
    台中市廚餘爆量一桶桶載入文山焚化廠。（何文海服務處提供）

    台中市廚餘爆量一桶桶載入文山焚化廠。（何文海服務處提供）

    台中爆發非洲豬瘟，民進黨台中市議員何文海今天指出，因為非洲豬瘟問題禁止廚餘進入豬場，台中文山焚化廠前出現大量廚餘清潔車排隊要進入的情況，他質疑廚餘是否未經合法合規處理就要就地掩埋?而目前廠區內雖有廚餘回收再利用的設施，但短時間爆量能否承載爆增廚餘?要求市府提出說明及辦法。

    何文海今日表示，台中文山焚化廠早就超過焚化能量，盧秀燕市府未經環評就要蓋新爐，但卻時程一拖再拖，不但新廠經費暴增，時程也一再延宕，他早就一再質疑台中即時發生垃圾大戰，但市府一再拖延掩飾，並用大里掩埋場來消化，造成二邊都嚴重超載，如今因為台中市成為非洲豬瘟防疫破口，目前禁止豬場使用廚餘，已經導致台中廚餘量爆增，而這二天也出現大量廚餘送到文山焚化廠的情況，讓附近居民憂心，市府是否隨便掩埋?造成更大的污染?

    何文海要求環保局立即提出處理方式及流程，不要讓台中出現非洲豬瘟後，又出現廚餘問題。

    台中市大量廚餘湧入文山焚化廠。（何文海服務處提供）

    台中市大量廚餘湧入文山焚化廠。（何文海服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播