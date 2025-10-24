清晨國道車流飆1.5倍！上午注意10地雷路段

光復節連假第一天，國3南港聯絡道通往國5雪隧的路段，一早就湧現塞車車潮。（記者田裕華攝）

今天（24日）是光復節連續假期第一天，清晨0-5時平均交通量為6.1百萬車公里，達平日年平均的1.5倍；交通部高速公路局提醒，今天上午國道仍有10處容易塞車路段。

高公局表示，上午目前全國道路況皆大致正常，往國5方向已湧現車潮，截至上午7時，交通量為11.2百萬車公里，今日相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

請繼續往下閱讀...

今天上午台灣北部及東部地區為雨天，高公局研判往南方向仍將有大量旅遊車潮湧現，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

另外在省道部分，交通部公路局指出，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午部分觀光景點周邊道路、台61線鳳鼻至香山路段、台61線玄寶大橋及台61線中彰大橋改建路段南下將出現短暫車流，建議用路人出門前可先至公路局網站（http://www.thb.gov.tw）查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。

公路局提醒，因應燕子口堰塞湖水位溢流靳珩隧道，台8線167K+700~184+500（天祥至太魯閣路段）仍持續配合封路，後續視災況評估另行公告放行時間，請民眾避開該路段或出發前先查詢相關管制情形。

用路人可到公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，並利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞同時安全抵達目的地。

光復節連假首日上午國道易塞車路段。（高公局提供）

光復節連假首日上午國道易塞車路段。（高公局提供）

光復節連假首日上午國道易塞車路段。（高公局提供）

光復節連假首日國道管制措施。（高公局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法