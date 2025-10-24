國教盟檢舉日本加熱菸違法展示 要求國健署重罰

國教盟指控日本公司涉違法宣傳加熱菸，要求國健署依法取締重罰。（圖由國教盟提供）

家長團體等民間團體緊盯加熱菸，國教行動聯盟今（24）日發聲明表示，第二家日本菸草公司製造銷售加熱菸涉違法展示，國教盟將向國健署檢舉，要求國健署取締重罰，並重申任何菸品、加熱菸載具皆不得以任何形式廣告宣傳。

國教盟理事長王瀚陽表示，繼首批美國加熱菸上市違規亂象後，第二批日本加熱菸及組合元件（載具）竟涉在數千個超商菸架上違規展示與宣傳，為公共衛生與保護兒少，「菸害防制法」明確規定「任何菸品、加熱菸載具，都不能以任何形式進行廣告或宣傳。」國教盟要求國健署依法取締，也強烈呼籲菸商與零售通路自律，勿再挑戰法律底線。

王瀚陽強調，超商是家長帶著孩童、學生早餐或放學後常出入的場所，菸商為了龐大利益，想盡辦法遊走法律邊緣，甚至不惜違規受罰，只為達到宣傳目的。國教盟嚴厲譴責跨國菸草公司藐視法令、無視公共健康，除立即向國健署檢舉，也呼籲所有零售業者勿以身觸法，速下架加熱菸載具的違法展示。

世界衛生組織（WHO）明確指出「針對開放加熱菸的國家，其加熱菸載具應比照菸品管控，是最明確有效率的管理方式」。王瀚陽表示，在「菸害防制法」修法期間，國健署原與各黨團協商，承諾同步「禁止加熱菸載具廣告促銷」，然而菸商為避免其包裝被印上菸害警示圖文，極力遊說阻撓，國健署竟一度出爾反爾，聲稱加熱菸載具只是3C產品、不願納管，直到170個家長、醫事與社福團體代表上街抗議後，國健署才在黨團協商中同意納管，但仍非完全比照菸品管理，而是逐條修訂，使得加熱菸載具包裝避開印製「菸害警圖」。

王瀚陽表示，加熱菸精美的載具就是加熱菸的品牌名稱，為避免台灣重蹈烏克蘭、俄羅斯隨處可見精美時尚加熱菸載具廣告的覆轍，「菸害防制法」第12條明定加熱菸載具禁止促銷或廣告，包含禁止陳列展示，第13條也未開放任何例外，違法行為可處菸商500萬至2500萬元罰鍰，每一家違法陳列展示加熱菸載具的零售商，也將面臨最高50萬元罰款。

國教盟嚴正呼籲政府應依法嚴懲違法菸商，零售通路商更應自重自律，勿為一時利益淪為違法共犯，共同守護兒少健康，杜絕菸商藐視法令的行徑。

