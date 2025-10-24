光復2場音樂會挨轟喊卡！ 國民黨26日再動員 網友︰看那兩夫妻會不會現身

光復鄉兩個感謝音樂會都取消，國民黨最新的動員大會消息也曝光。（翻攝群組）

花蓮馬太鞍堰塞湖災情滿月，花蓮縣府、光復鄉遭批救災無力，今天起光復節連續假日、馬太鞍溪堰塞湖光復鄉災區本來有「光復節光復見」、「光復鄉感恩有你」兩場募款音樂會，遭批消費災民、「辦活動訴求溫情動員、抹掉執政無能」？兩個主辦單位都與藍營淵源深！但國民黨最新動員大會消息也曝光，26日選在吉安國小活動中心辦，網友說「我就看那兩夫妻會不會現身」！

兩個音樂會取消後，昨晚間花蓮各群組又瘋傳最新活動消息，國民黨花蓮縣黨部26日早上要在吉安國小辦「花蓮團結向前」動員大會，強調「面對民進黨中央對花蓮的忽視與壓迫」，花蓮人有信仰有力量、有團結的藍軍，守護家園捍衛正義！

消息一出讓網友都翻白眼「中央災防協調所都開到花蓮了」，這一個月來中央全力動員救災，縣府被批救災無能，國民黨還騙鏟子超人去幫忙清光復鄉黨部的泥，「良心被水沖走了」！

也有網友說「來猜猜看那對夫妻會不會去」、「國民黨救災動員都沒這麼大力，辦個動員可以號召成這樣」，令人看不下去！

網友王先生說，這段期間太多外來者來花蓮破壞國王的淨土，總算季將軍走了，終於能好好辦個洗腦直銷大會，將「被外來者污染的花蓮」，矯正成「花蓮王信仰」的淨土！

「光復節、光復見－愛的暖唱會」原本預計24日起連唱3天，因災區還有5人失蹤，災區待重建，且主辦的音樂創作人是光復鄉民，曾與羅智強同框合照、被批特定政治色彩，活動第1天的「馬太鞍之夜」直接被FATA'AN部落以聲明「活動與部落無關」打臉，17日已宣布延期。

「光復鄉感恩有你」音樂會原定25日舉行，掛名協辦有獅子會，宣傳布條還掛在國民黨光復民眾服務站門口，被罵爆後昨公告暫停，但內文又提「花蓮縣政府與主辦單位共同決定，暫停舉辦音樂會」！遭批「花蓮縣府跟主辦單位是什麼關係」，這些音樂會「前仆後繼、打死不退」到底為什麼？懷疑內情不單純。

取消音樂會的主辦單位的公告，上面還特別註明，花蓮縣府跟主辦單位討論後取消，被質疑「主辦單位原來是縣府嗎」？（取自臉書公告）

光復感恩有你音樂會海報，直接掛在國民黨光復黨部門口，被質疑兩者間有關連，被罵才取消，當晚馬上出現新的動員大會消息。（記者王錦義攝）

光復節光復見，愛的暖唱音樂會17日宣布取消。（翻攝主辦單位海報）

