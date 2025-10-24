水面型光電板擬環評 彭啓明：規模門檻以科學證據研議

環境部長彭啓明受訪時指出，未來研議針對水面型光電板進行環評指引，至於案場規模界定，將以科學證據研議。（記者黃筠軒攝）

7月丹娜絲颱風登陸重創嘉南地區光電板，加上近日烏山頭水庫浮動光電板議題，各界討論未來水面型太陽光電開發是否需要環評；對此，環境部長彭啓明接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，環境部正進行環評總體檢，也研議針對水面型光電板進行環評指引，至於案場規模大小界定，將以科學證據研議。

彭啓明指出，丹娜絲颱風造成嘉南地區共33個案場、12.1萬片光電板受損，此次事件促使環境部全面檢討光電產業，因此目前環境部正進行環評總體檢，針對光電板防災、清運計畫全面進行盤點，並預期未來5年到10年內有大量的退役光電板排出，鼓勵循環再利用，目前9成以上的材料可以回收再利用。

環境部今年1月16日修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」中，針對太陽光電發電系統的設置，除原先位於重要濕地者應實施環評外，增訂位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區的農業用地、國有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上或面積15公頃以上者，應實施環評。

彭啓明表示，全世界針對光電板環評制度不同，我國目前對於一般光電實施環評認定是全世界數一數二嚴格的。「我認為水面型光電也應該可以進行環評」，不過世界並無國家針對水面光電提出環評要求，「但我們不會說全世界都沒有，我就不要有」，而是透過科學數字討論環評門檻規模、案場與地點。

彭啓明坦言，或許是過去光電板發展太快，導致溝通不足，導致各界對於光電板設置有疑慮，因此國環院將組成專家團隊，針對生態系與生物多樣性、水文水質與水環境、氣候微氣象、光線反射等議題進行研究，預計近1、2年內提出成果，透過科學數字討論。

