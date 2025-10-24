陳玉珍：協調台金航線增班 保留30％座位給金門縣民

民眾反映，台金機位一票難求，連平日都很難買到。（記者吳正庭攝）

國民黨金門籍立委陳玉珍今天說，台金航線機位連平日都一票難求，已與交通部等單位達成5項共識，除立榮、華信航空公司11月起陸續增班，並研議明年1月1日開始，將金門航線保留座位給金門縣民的比例，由原來10%提高至30%。

陳玉珍說，金門鄉親對連假期間機位一票難求早習以為常，但今年下半年開始，屢接獲鄉親抱怨，連平日機位都一票難求，甚至要凌晨5點趕到機場候補；為此邀集交通部民航局副局長方志文、空運管理組副組長戚培芳、科長邱美珍、交通部航政司專委林榮政、立榮航空經理吳怡芬、華信航空經理魏子超等人協調，達成5項共識：

請繼續往下閱讀...

第1、今年古寧頭大捷紀念日連假，華信航空於10月24日台北飛金門、10月26日金門飛台北放大機型載客。

第2、立榮航空從11月7日至12月31日，每週五、六、日、一，每日增加1個來回的北金航班；華信航空11月起，每日增加1個來回北金航班，並於每週2中午增加1個來回北金航班（加大機型）。

第3、研議金門航線保留座位給金門縣民的比例由原來10%提高至30%，並自2026年1月1日實施。

第4、研議3日以上連續假期第1波訂位，優先開放給金門縣民。

第5、研議金門縣民優先候補機制，例如優先補2位金門縣民，搭配補1位非設籍金門旅客。

陳玉珍立委辦公室表示，交通部民航局為保障離島地區居民行的權益，自2014年4月1日起，實施離島航線10%航班座位數保留給離島居民。

金門籍立委陳玉珍（中）邀集交通部等單位召開協調會達成共識，除立榮、華信航空公司11月起陸續增班，並研議將金門航線保留座位給金門縣民的比例提高至30%。（陳玉珍立委辦公室提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法