光復節連假搭國道客運享85折 轉乘在地客運再享優惠

連假疏運期間，計有84條國道客運提供原價85折優惠，期間搭乘國道客運、台鐵及高鐵並提供轉乘優惠。（板橋監理站提供）

台北區監理所板橋監理站為因應光復節連續假期返鄉及出遊人潮，鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，這次連假疏運期間，計有84條國道客運提供原價85折優惠。

優惠期間自連假起至10月26日24點止；另外若有搭乘國道客運、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地客運或市區客運，只要使用電子票證即可享有轉乘一段票（或基本里程）免費優惠，轉搭指定幸福巴士路線可享免費優惠等，以鼓勵民眾在光復節連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位，安全又省錢。

板橋監理站表示，為紓解國道5號壅塞情形，國5北上宜蘭-頭城大客車通行路肩及主線儀控措施，大客車於尖峰時段行經該路段旅行時間平均約節省30至40分鐘。

台北區監理所協調相關客運業者於連假期間臺北往返宜蘭班車，尖峰時間加開班次疏運旅客。旅客可於板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站等站，搭乘國道客運前往宜蘭。

台北區監理所板橋監理站表示，國光客運、統聯客運及葛瑪蘭客運等公司，目前均已開放光復節車票預售，民眾可多加利用自動售票機、官方網站、購票APP、四大超商等方式購票，相關乘車及購票資訊請至各客運官網查詢。

