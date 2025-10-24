教育部「Young飛全球行動計畫」獎勵金提高至80萬元

教育部「Young飛全球行動計畫」提供獎勵金，支持青年以行動實踐社會創新。（圖由教育部提供）

教育部「Young飛全球行動計畫」提供獎勵金，支持青年以行動實踐社會創新，獲選當年度績優團隊可於次年赴海外聯結國際組織或執行後續在地行動，持續深化議題行動及擴大影響力，今（2025）年起將獎勵金由每隊最高新台幣50萬元，提高至80萬元，支持團隊將初心化為實際行動。

教育部青年發展署科長洪元元說明，去年績優團隊「銀享力」，打造一系列肌力訓練課程，今年遠赴美國與6個國際組織進行雙向交流，帶領當地長者進行肌少症預防課程，獲得熱烈回應與肯定；「哇尬哩」團隊則辦理8場促進青銀交流的「遊戲實驗室」創新活動，並運用實踐經驗規劃於年底開發桌遊產品，深化跨世代間的同理互動與學習交流。

團隊「銀享力」係由熱血體育保送生組成，行動初心是看到親友隨年齡增長逐漸失去生活自理能力，因而致力於提升樂齡族群身心健康，透過「移動式健身俱樂部」創新模式，成功幫助超過300位長者重拾肌力，找回生活自信；今年前往美國展開交流行動，見識到組織如何將「運動」與「跨世代互動」結合，例如安排青年與長者共同參與團體健身或戶外活動，讓運動變成跨世代交流平台，後續也將銀髮肌力訓練，設計為「青銀共練」創新模式，並建立「銀髮肌力社區據點」，提升參與感與持續性。

此外，團隊「哇尬哩」透過創意遊戲設計，整合生活新知、健康資訊與娛樂，讓長者「玩中學、學中玩」，提升參與意願及生活豐富度，取代傳統單向性講座或著重健康照護的樂齡活動，去年設計互動性遊戲模組「遊戲實驗室」，招募及培訓青年辦理活動，吸引20歲至90歲共217位參與者，成功促進青銀共融；今年以「文化大富翁」活動為基礎，開發青銀共融桌遊產品，預計年底打造商業價值與社會意義兼具的桌遊產品，上架募資平台，並規劃與長照機構、社區中心等單位合作，推廣至更多需要的角落，幫助長者健康幸福。

教育部「Young飛全球行動計畫」提供獎勵金，支持青年以行動實踐社會創新。（圖由教育部提供）

