光復鄉洪災淤泥具再利用價值 彭啓明：預估2-3年完成去化

環境部長彭啓明受訪時表示，預估未來垃圾、淤泥量可能上看百萬噸，其中淤泥可能具有再利用價值，可用於建築、水泥運用。（記者黃筠軒攝）

花蓮光復鄉歷經泥流重創後，經過數週清理，街區逐漸恢復原貌，但清出的淤泥、垃圾未來如何處理成難題；環境部長彭啓明接受本報「官我什麼事」節目專訪透露，預估未來垃圾、淤泥量可能上看百萬噸，其中淤泥可能具有再利用價值，可用於建築、水泥運用，不過由於清出量較大，預估需2-3年完成去化。

彭啓明表示，環境部主要負責市區垃圾、淤泥清理，截至目前已清理逾30萬噸，預估未來可能上看百萬噸，其中垃圾預估5-10噸、淤泥則為30萬噸，未來清出的應該多為砂石。

彭啓明回憶，災害發生當下基本上每個家屋都被淤泥淹沒1公尺，加上泥沙、廢棄物混在一起，像戰場般，因此需要很多志工幫忙清理，到了第2、3週後慢慢的越來越少。在清理完道路淤泥後，便開始進行側溝清理，不過清理上有一定難度，即使清溝車投入，1天只能清淤約20公尺，「那我這樣一算半年都清不完，水溝不通，馬桶就不通，家裡就無法生活」，因此在網路上號召清溝超人。

在光復鄉復原期間，大量志工投入復原工作，不過卻發生「挖土機超人」林鴻森因傷口感染致敗血症離世消息；民眾黨立委張啓楷在8日質詢彭啓明時提及此事，指應該讓「專業的人去」；對此，他說，「雖然我不是花蓮人，但是我覺得在那幾個禮拜，我都覺得我的心就在花蓮，想要趕快幫他們恢復，所以才跟張委員說，你如果到現場去，你就知道要怎麼去處理。」

彭啓明續指，在天災之下，國軍、清潔隊隊員也不是專業的，只不過他們有一些工具，比我們多懂一點點，因此就算是志工，每個人發揮自己一點力量，就可以幫助光復災民恢復正常生活。

這些清出的垃圾、淤泥未來如何處理？彭啓明說明，目前已找水泥業者確認淤泥是否有再利用價值，預計明年啟動分選機制，將垃圾、淤泥篩分、去化，廢棄物目前委託台泥處理，而土砂則依據不同性質運用，有的可用於建築，有的則可做為更高階的水泥運用，預計需要2-3年才能將百萬噸去化，「100萬噸的概念就類似於台中垃圾山的規模，台灣從未有過如此大量的廢棄物、泥沙混合情形。」

彭啓明認為，泥沙是一個有價的資產，不過若要將其從東部運至西部，恐怕價錢較高，目前仍在想辦法，希望有個「砂石銀行」或「砂石排程中心」的概念，在東部進行，創造需求去化再利用，「如果沒有一個想法的話，他就堆在那個地方，就會變成所謂的廢棄物或是沒有用的東西」，目前正跨部會討論。

