連假首日北、東雨仍多！其他地區多雲時晴

今天是光復節連假的第1天，東北季風水氣仍多，迎風面的新北台北山區以及宜蘭山區持續有陣雨，平地則是偶有短暫陣雨，雨勢已經比前幾天舒緩不少，但山區整天的降雨累積起來還是有大雨到豪雨機會。（資料照）

天氣風險公司表示，今天東北季風水氣仍多，迎風面的新北台北山區、宜蘭山區持續有陣雨，平地偶有短暫陣雨，到了下週二（28日）之後東北季風再減弱，且逐漸轉為高壓迴流的天氣型態，北部東北部雨勢停止，並可見陽光。

天氣風險公司分析師廖于霆提及，今天是光復節連假的第1天，東北季風水氣仍多，迎風面的新北台北山區以及宜蘭山區持續有陣雨，平地則是偶有短暫陣雨，雨勢已經比前幾天舒緩不少，但山區整天的降雨累積起來還是有大雨到豪雨機會。苗栗到桃園天氣多雲偶飄雨，花蓮台東也是雲多偶有陣雨。其餘台中到屏東則是多雲時晴的穩定天氣。

天氣方面，各地氣溫呈現明顯南北差異，北部東北部全天22至26度感受濕涼。中南部與東南部全天22至31度，早晚舒適，中午稍悶熱。基隆北海岸、東北部、東部沿海及馬祖易有長浪發生，海邊活動請特別注意安全。

週六東北季風稍減弱，但在北部東北部山區仍有大雨發生機會，中南部及東南部天氣依然良好，各地高低溫回升1度。週日到下週一（27日）東北季風又增強，北部東北部氣溫略降1至2度，中南部天氣不變。下週二之後東北季風再減弱，且逐漸轉為高壓迴流的天氣型態，北部東北部雨勢停止，並可見陽光。各地氣溫回再回升，北部東北部可升到26至27度，中南部及東南部可回升到31至32度。

長期來看，下週二（28日）到11月初，像這幾天這種北部東北部天天豪大雨的天氣將不復存在，期間可能有東北季風帶來降雨，但都屬於短暫陣雨類型，大家可以鬆一口氣。

