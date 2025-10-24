為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打破空間限制 高中職本土語文「直播共學」2735名學生參與

    2025/10/24 09:51 記者林曉雲／台北報導
    打破空間限制，高中職本土語文「直播共學」，全國共有2735名學生參與。（圖由教育部提供）

    教育部推動「高級中等學校本土語文（閩南語文、閩東語文、客語文）直播共學計畫」，突破教學的空間限制，讓學生透過網路線上學習閩南語文、閩東語文及客語文，並與專業教師即時互動，教育部統計，113學年度已協助79校共2735位學生學習本土語文，114學年持續辦理。

    根據「國家語言發展法」規定，本土語文為國家部定課程，自111學年度起，高中生本土語文必修2學分，課程包含閩南語、客語、原住民族語、馬祖語及台灣手語等，以推動本土語言的學習與保存。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，教育部自110學年度推動直播共學，除了語言學習外，亦可加強學生對本土歷史文化的認識，許多修習學生反映，透過直播共學計畫，不僅學會如何說，還對其中承載的文化、歷史有更深的認識。

    孫旻儀表示，推動本土語文教育是確保文化多樣性與語言傳承的重要政策，透過直播共學，能彈性運用教學模式，未來會再加強與地方政府及學校的連結合作，使學生不受地域或師資等限制，亦能深入本土語文的學習與應用，促進本土語文在當代社會的傳承和發展。

    直播共學老師能藉由平台的完整回饋機制，快速了解學生的學習狀況，並根據學生的需求進行調整，授課賴姓教師分享，直播共學除了可以跨越空間限制，課後亦有提供完整的回饋機制，透過授課教師、營運中心及參與學校的三方連結，老師可以即時調整課程規劃，給予學生良好的學習經驗。

    新竹縣義民高中高一陳姓同學表示，他可以隨時隨地練習本土語文，老師也能依照學習狀況提供不同的補充資料，深入了解傳統文化的源由與意義；擔任協同教學的苗栗農工林姓老師表示，在協助課程進行的同時，也和學生一起深入學習本土語文，更全面理解語言與生活的連結。

