    生活

    光復節連假今起跑高墾線日開230班次 小琉球這樣搭半價比坐計程車便宜

    2025/10/24 09:30 記者陳文嬋／高雄報導
    民眾從高雄高鐵左營站搭乘9127D大鵬灣琉球線。（高雄區監理所提供）

    民眾從高雄高鐵左營站搭乘9127D大鵬灣琉球線。（高雄區監理所提供）

    光復節連假今起跑，高雄區監理所啟動疏運計畫，針對高雄往返屏東7條高墾線，每日合計開行230班次，更推出屏東小琉球客運優惠，從高鐵左營站搭乘9127D大鵬灣琉球線直達東琉線碼頭站，票價原本106元享半價53元，比搭計程車更便宜。

    高雄區監理所啟動光復節連續假期旅客疏運計畫，針對公路客運高雄往返屏東高墾線客運路線，由高墾線共管中心規劃疏運班次，總計7條路線如9189、9188、9117、9117A、9117B、9127、9127D，合計每日開行230班次。

    監理所更推出屏東小琉球客運優惠全攻略，從高鐵左營站搭乘9127D大鵬灣琉球線直達至東琉線碼頭站，即是東港渡船碼頭前，再搭船前往離島小琉球，持電子票證（含行動支付）搭乘立享票價半價優惠，現在只要53元，比搭計程車或台鐵轉其他客運路線還便宜、便利，且3天連假每日開行40班次，將視旅遊人潮機動增班。

    監理所提醒民眾，9127D大鵬灣琉球線行經高快速公路，依規定不得有站立乘客，請旅客於搭車前先至高鐵左營站2號出口高墾線服務櫃台劃位，領取劃位卡並確認電子票證有足夠餘額，才能享有半價優惠票價，詳細時刻表、無障礙車輛服務及到離站資訊，請至「iBus_公路客運」APP查詢。

    民眾搭乘9127D大鵬灣琉球線。（高雄區監理所提供）

    民眾搭乘9127D大鵬灣琉球線。（高雄區監理所提供）

