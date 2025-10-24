高雄房價指數續跌 岡山、橋頭跌幅明顯

高雄市九月份房價指數的跌幅大於全國平均值。（記者侯承旭攝）

清華大學公布9月份「清華安富房價指數」，高雄市整體房價指數比去年同期下跌2.35%，各主要行政區僅鹽埕區、大寮區上漲，近年標榜台積電設廠的岡山區和橋頭區跌幅明顯。

最新公布的九月份「清華安富房價指數」，全台灣指數為208.41，比去年同期下跌1.42%，高雄市九月份指數為228.24、比去年同期下跌2.35%，跌幅大於全國平均值，在六都中跌幅居第二，僅次於台中市下跌3.56%。高雄市九月份的交易量比去年同期減少23.88%。

在高雄市各主要房市交易區中，鹽埕區逆勢上漲6.89%最受矚目，主因是鹽埕區已多年沒有新建案推出，直到近兩年因港灣觀光有起色，建商陸續在鹽埕區推案，吸引各地民眾置產，拉抬鹽埕區的平均房價。另沉寂多年的大寮區指數也上揚1.32%。

值得注意的是，近三年因台積電設廠利多而導致房市交易熱絡的楠梓區、橋頭區、岡山區，房價指數也不敵央行信用管制趨嚴而下挫，台積電設廠的楠梓區房價指數下跌3.17%，距離台積電廠址稍遠的岡山區下跌6.52%、橋頭區也下跌6.67%，是跌幅較重的行政區。

