為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄房價指數續跌 岡山、橋頭跌幅明顯

    2025/10/24 09:42 記者侯承旭／高雄報導
    高雄市九月份房價指數的跌幅大於全國平均值。（記者侯承旭攝）

    高雄市九月份房價指數的跌幅大於全國平均值。（記者侯承旭攝）

    清華大學公布9月份「清華安富房價指數」，高雄市整體房價指數比去年同期下跌2.35%，各主要行政區僅鹽埕區、大寮區上漲，近年標榜台積電設廠的岡山區和橋頭區跌幅明顯。

    最新公布的九月份「清華安富房價指數」，全台灣指數為208.41，比去年同期下跌1.42%，高雄市九月份指數為228.24、比去年同期下跌2.35%，跌幅大於全國平均值，在六都中跌幅居第二，僅次於台中市下跌3.56%。高雄市九月份的交易量比去年同期減少23.88%。

    在高雄市各主要房市交易區中，鹽埕區逆勢上漲6.89%最受矚目，主因是鹽埕區已多年沒有新建案推出，直到近兩年因港灣觀光有起色，建商陸續在鹽埕區推案，吸引各地民眾置產，拉抬鹽埕區的平均房價。另沉寂多年的大寮區指數也上揚1.32%。

    值得注意的是，近三年因台積電設廠利多而導致房市交易熱絡的楠梓區、橋頭區、岡山區，房價指數也不敵央行信用管制趨嚴而下挫，台積電設廠的楠梓區房價指數下跌3.17%，距離台積電廠址稍遠的岡山區下跌6.52%、橋頭區也下跌6.67%，是跌幅較重的行政區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播