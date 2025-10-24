新北市美術館「新生地藝術節 NOVA NOVA」11月登場

新北市美術館11月1日至2日週末兩天限定舉辦的「新生地藝術節 NOVA NOVA」。（記者翁聿煌攝）

新北市美術館11月1日至2日週末兩天限定舉辦的「新生地藝術節 NOVA NOVA」，以「探索」為主題，邀請觀眾以感官為引，展開一場跨越音樂、影像、香氣與工藝的感官冒險，打造屬於城市的「So-Art」新浪潮，主辦單位表示，新生地藝術節以「映像回潮」、「星動舞台」、「尋光市集」、「探索任務」四大主軸，結合藝術創作、品牌美學與永續精神，於新美館全面展開，期盼讓觀眾透過「探索」，重新與自己、城市、生活及藝術產生對話。

「新生地藝術節 NOVA NOVA」跳脫傳統靜態展覽，將整個美術館場域視為一座等待探索的「新星」，透過獨到生活美學視角，引導參與者從「探索自我心靈」、「探索氣味與自然氣息」、「探索生活靈感」到「探索味蕾」，重新找回忙碌生活中被忽略的感受與微光，活動不僅是藝文盛會，更是一個週末質感生活提案，吸引喜歡深度文化與戶外體驗的家庭和年輕族群前來參與。

請繼續往下閱讀...

新北市美術館表示，新美館作為一座「新星」，希望透過新生地藝術節NOVA NOVA，將藝術的能量與城市的活力連結，期待民眾將探索的眼光帶入美術館，發現藝術節的每個驚喜，並將這份美好帶回日常生活，更多「新生地藝術節 NOVA NOVA」資訊請追蹤新美館臉書粉絲專頁（新北市美術館 New Taipei City Art Museum）與Instagram官方社群平台（＠ntcart.museum）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法