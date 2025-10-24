3再生水廠供水近4千萬噸 南市：助南科創造兆元經濟規模

安平再生水廠採用逆滲透淨水系统，產出的水質不下於自來水。（記者蔡文居攝）

台南市目前共有3座再生水廠營運中，包括安平、永康及今年新加入的仁德再生水廠。南市水利局表示，台南3座再生水累積供水量已近4000萬噸，有效達成水資源循環再生永續目標及協助南科園區創造兆元經濟規模。

南市水利局表示，台南市目前3座營運中的再生水廠，其中，永康再生水廠於2022年12月起開始供水，目前每日供南科園區再生水1.55萬立方公尺；安平再生水廠於2023年4月起開始供水，目前每日供南科園區再生水3.75萬立方公尺；仁德再生水廠則於今年9月起開始加入供水行列，每日供保安產業園區廠商0.8萬立方公尺，3座再生水累積供水量已逾3905萬噸。

水利局表示，南市目前積極推動下水道用戶接管建設，接管率已達29.1％，而再生水水源更是取用污水處理廠放流水，因此，再生水發展和污水處理更是不可分割。為持續推動污水下水道用戶接管、穩定污水處理廠營運及考量再生水廠仍有潛在營運風險，以編列公務預算方式，可以由市府分擔風險，對再生水整體發展營運更有保障。

水利局表示，此外，目前市府與中央持續合作推動新市再生水廠，未來南市就會有第4座再生水廠，屆時南市每天將可供應15.3萬噸再生水，以因應園區高科技廠商用水需求。

安平再生水廠目前每日供南科園區再生水3.75萬噸。（記者蔡文居攝）

