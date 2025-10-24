阿里山茶飄香靜岡世茶博會 展現台灣高山茶獨特風味

「茶供足」在靜岡世界茶博覽會展現獨特魅力。（阿管處提供）

阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）於10月23至26日參與「世界お茶まつり2025秋の祭典」，以「山林茶香‧映入日本」為主題，攜手「旭隆製茶」、「林園製茶」、「甜茶小姐」與「茶供足」等優質茶業參加在日本靜岡舉行的世界茶葉博覽會（以下簡稱世茶博會），向國際茶業界展現台灣高山茶的魅力與阿里山旅遊文化。

阿管處長黃怡平指出，在雲霧繚繞的阿里山山林之中孕育出的高山茶，兼具清香、厚韻與回甘的層次，這次是以「茶為橋」串聯台日兩地的山林風土與旅遊魅力，展現阿里山「以茶帶旅、以旅傳茶」的精神。展館以山林意象打造，彷彿將整座阿里山茶園搬到靜岡現場，吸引眾多日本民眾駐足拍照、品茗交流。

展場氣氛熱絡，參觀人潮絡繹不絕，業者銷售成果亮眼，展現阿里山高山茶在國際市場的吸引力。台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長范振國說，阿里山高山茶不僅是台灣山林的代表，更體現中日兩地對自然、人文與工藝的共同珍視。

黃怡平表示，靜岡世茶博會是日本最具代表性的國際茶文化交流盛會之一，透過這次展出，讓更多日本民眾深入認識阿里山高山茶的風味與品質，也讓「阿里山」成為推動台灣茶旅文化的重要品牌。未來阿管處將持續以茶香為文化橋梁，推動「茶旅結合」的體驗型觀光，讓世界在品味一杯好茶的同時，也看見阿里山山林的壯麗與台灣茶文化的深厚底蘊。

阿里山高山茶在靜岡世界茶博覽會飄香。（阿管處提供）

紅茶小姐參加靜岡世界茶博覽會。（阿管處提供）

