斥資3億 斗六外環人行道改善最後一哩路啟動

斗六市外環道路人行道改善，已完成路段人行空間寬敞，還增加停車空間。（記者黃淑莉攝）

雲林縣斗六市公所在內政部國土署補助下，斥資3億元，辦理斗六市外環道路人行道改善，已完成明德北路、大學路逾7公里，大學路2段從成功路至鎮南路口段將於10月27日開工，明德路段近期辦理發包。斗六市長林聖爵表示，這2段是串聯斗六外環道路人行步道的最後一哩路，預計明年底前完工。

斗六市大學路、明德北路外環道路，多處行人通行空間長期遭占用，還有植栽綠帶因樹穴隆起，造成人行道鋪面不平整，行人通行危機四伏，斗六市公所爭取國土署補助，2023年啟動斗六市外環道路及周邊環境改善。

斗六市長林聖爵指出，改善工程包括，設置行人庇護島、放大人行停等區、人行道拓寬兼設置停車格與公設帶及台電電纜地下化等，現已完成逾7公里，其中明德北路全線兩側都已完成，大學路還有2段從鎮南路至成功路口段約1.7公里未施做，將在10月27日開工，預計明年6月底完工。

另明德路從鎮南路銜接至雲林國中前公明路口，全長約1公里多，公所完成設計送國土署審核，目前正就初審建議項目及市民的意見修改，核定後即著手辦理發包，2案長約3公里，國土署核定補助9575萬元，完成後斗六市外環道人行系統即可串聯。

林聖爵表示，外環道路人行道建置改善人行環境品質、停車秩序，也讓市容更整潔，公所每天都派人維護，只要有占用情況即要求改善，屢勸不聽即請警察依法開單，獲多數市民肯定，公所今年成功爭取大同路、民生南路及成功路3條人行改善工程，總經費逾1億元，預計改善長度約4.4公里，將人行道網絡延伸至市區，串聯校園、車站及市場等生活節點。

斗六市外環道路人行道改善工程大學路2段將在10月27日開工，預計明年6月底完成。（記者黃淑莉攝）

