UCC假日急症中心11月上路 高雄僅1家地區醫院申請

為疏解大醫院假日急診室壅塞情形，衛生福利部中央健康保險署推動「假日急症中心（UCC）」，主要提供檢傷第4至5級輕症患者醫療服務，預計11月上路，目前高雄僅1家地區醫院「文雄醫院」申請，待審查通過將公告。

據健保署指出，假日急症中心目前6都初步申請共14個地點，分別為台北市與新北市各3個地點、桃園市4個地點、台中市2個地點、台南市與高雄市各1個地點。假日急症中心就醫的部分負擔，將比照基層診所與地區醫院，僅收取150元。

相對於中北部，南部高雄的申請家數僅1處，對此，高雄市衛生局表示，高雄市相較台北、北區等醫療區急診壅塞情形較輕，目前位於三民區的文雄醫院已向衛福部健保署高屏業務組提出申請，待審查通過即可公告，成為高雄首家UCC設置點，並依計畫期程完成空間設施調整及人員訓練，配合衛福部預計於11月正式啟用。

衛生局表示，UCC規劃於週日、國定假日的上午8點至晚上12點提供「輕急症」處理，亦即檢傷分類4～5級的患者，並結合區域急救責任醫院急診支援網絡，讓民眾於假日可就近獲得即時醫療協助。

