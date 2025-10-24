為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    UCC假日急症中心11月上路 高雄僅1家地區醫院申請

    2025/10/24 09:08 記者許麗娟／高雄報導
    位於高雄市三民區察哈爾街的文雄醫院已申請假日急症中心，通過審查後將於11月上路。（記者許麗娟攝）

    位於高雄市三民區察哈爾街的文雄醫院已申請假日急症中心，通過審查後將於11月上路。（記者許麗娟攝）

    為疏解大醫院假日急診室壅塞情形，衛生福利部中央健康保險署推動「假日急症中心（UCC）」，主要提供檢傷第4至5級輕症患者醫療服務，預計11月上路，目前高雄僅1家地區醫院「文雄醫院」申請，待審查通過將公告。

    據健保署指出，假日急症中心目前6都初步申請共14個地點，分別為台北市與新北市各3個地點、桃園市4個地點、台中市2個地點、台南市與高雄市各1個地點。假日急症中心就醫的部分負擔，將比照基層診所與地區醫院，僅收取150元。

    相對於中北部，南部高雄的申請家數僅1處，對此，高雄市衛生局表示，高雄市相較台北、北區等醫療區急診壅塞情形較輕，目前位於三民區的文雄醫院已向衛福部健保署高屏業務組提出申請，待審查通過即可公告，成為高雄首家UCC設置點，並依計畫期程完成空間設施調整及人員訓練，配合衛福部預計於11月正式啟用。

    衛生局表示，UCC規劃於週日、國定假日的上午8點至晚上12點提供「輕急症」處理，亦即檢傷分類4～5級的患者，並結合區域急救責任醫院急診支援網絡，讓民眾於假日可就近獲得即時醫療協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播