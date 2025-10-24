傳承200年擔餅文化 台南仁德土庫400人體驗古禮

台南仁德大宅聖天宮擔餅文化節，400人健走及體驗傳統文化。（記者劉婉君攝）

台南市仁德土庫地區「添丁擔餅」文化，傳承迄今已有200年歷史，大宅聖天宮今（24）日舉辦「土庫擔水餅文化節」活動，400人齊步健走，並透過趣味闖關方式，體驗傳統文化。

台南仁德土庫土地公祠可推及至1752年清乾隆時期，每年農曆8月12日土地公誕辰，當地家中有添男丁或男孫的居民，會挑水果餅到土地公廟（爐主家）拜拜答謝庇佑後，由各角落頭家將水餅福份分送到土地公爐下會員家，分享喜悅。

為了傳承當地的傳統文化，大宅聖天宮土庫擔水餅文化節自2020年開始舉辦，每年都吸引許多人參與，今年400個名額，開放3天即額滿，參與的大小朋友今天上午7時30分暖身後，嗚槍出發繞行仁德土庫里街道，沿著擔水餅古禮路線健走，全程約4公里，隨後並體驗擔起約20公斤重的水餅，繞行土庫大宅老街道。

市議員、也是今年爐主的郭鴻儀表示，自己出生時，父親就有擔水餅分送，他也曾在兒子出生時參與擔水餅活動，而自擔餅文化節活動舉辦以來，他也年年參與，希望讓地方文化特色能被看見，有更多人來參加。

郭鴻儀隨後也與大宅聖天宮主委鄭燕忠、仁德區公所區長許博森、立法委員林俊憲、王定宇、市議員鄭佳欣、陳皇宇等人挑起扁擔，與健行民眾一同出發。

小朋友也擔著迷你版扁擔體驗。（記者劉婉君攝）

長興國小師生一起體驗在地擔餅文化。（記者劉婉君攝）

