屏東霧臺里山生活節今明兩天登場 一起感受山林的節奏

神山部落保留了原住民的植物種原和傳統文化。（記者葉永騫攝）

屏東縣霧臺鄉里山生活節24-25日在神山部落舉行，結合部落小農、美食職人與特色工藝達人展售在地時蔬、蜂蜜、小米、芋頭等山林好物，並提供手作體驗及導覽，讓部落故事在山谷間流動，文化以節慶的形式再次被看見。

這次的里山生活節規劃了部落食農、蜂蠟布與種子手作等體驗，由霧臺神山部落導覽解說員帶領走讀霧臺部落種子銀行與神山家庭農園，讓參與者走讀來自魯凱山林的智慧，感受植物的氣息與山林的節奏，現場也有邀請原民風表演團體輪番登場，以歌聲、舞蹈與故事詮釋霧臺人對自然的敬意與生活的詩意。

林業保育署屏東分署說明，市集不僅邀請在地部落小農展售農產、微風音樂演出，還特別規劃互動體驗與限量好禮。民眾在參與中感受里山的樂趣與溫度，可透過掃描「LINE闖關集點卡」QR Code進行集點，回答「里山小知識問答」獲得活動點數，集滿後即可至服務台兌換市集專屬50元折價券，現場消費立刻折抵。同時參與填寫「市集滿意度問卷」，完成問卷並分享心得者，即可獲贈限量神山部落特色明信片或林下經濟主題悠遊卡貼紙乙份。

林保署屏東分署指出，走進霧臺，不只是旅程的開始，更是一場回到生活本質的對話，達到「綠色消費、永續旅遊、在地共好」的生活價值。

里山生活節展示原住民種植的芋頭等農產。（記者葉永騫攝）

屏東霧臺里山生活節今明兩天舉行。（記者葉永騫翻攝）

