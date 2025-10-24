不給糖、就搗蛋 高雄熊今天在高雄車站變裝快閃

高雄熊今（24日）下午4點，將在高雄車站參加「2025高雄熊變裝快閃見面會」。（觀光局提供）

不給糖、就搗蛋！高雄觀光大使「高雄熊」萌力引爆萬聖節，今（24日）下午4點將以最萌的萬聖節裝扮，在高雄車站下沉式廣場參加「2025高雄熊變裝快閃見面會」；26日並將成為蓮池潭「高雄熊主題商店」，擔任一日店長。

高雄市觀光局長高閔琳表示，萬聖節即將到來，特別規劃於高雄車站舉辦「2025高雄熊變裝快閃見面會」，高雄熊將與熊寶們大玩刺激的「皮納塔」遊戲，成功挑戰的民眾有機會獲得額外獎勵；最受期待的「不給糖、就搗蛋」環節，高雄熊將化身派對小天王，帶領粉絲快閃遊行，並大方送出200份萬聖節限定糖果包，只要與高雄熊合照打卡就能領取。

觀光局更加碼徵求10位粉絲一起變裝同樂，希望熊寶們能展示創意，秀出最驚人、耀眼的萬聖裝扮，報名成功者即可獲得200元超市禮券。

此外，位於蓮池潭畔的「高雄熊主題商店」已開始試營運，高雄熊也將在26日中午12時，前往擔任一日店長，與熊寶們同樂。

觀光局進一步說明，超人氣的高雄熊行程滿檔，除原本校園巡迴等活動外，最近「高雄熊主題商店」開張試營運，營業時間為每天上午11點至晚上7點，嶄新商品陸續上架，包括玩偶、提袋、零錢包、原子筆、擦手巾，還有「龍虎塔限定商品」，歡迎海內外旅客參觀選購。

