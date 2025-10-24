為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中太平咬人狗坑步道護欄壞3月未修 民怨效率太差

    2025/10/24 08:36 記者陳建志／台中報導
    太平咬人狗坑登山步道，好漢坡路段的護欄傾倒東倒西歪，過了3個月遲未修復，民眾希望市府趕緊修復。（記者陳建志攝）

    太平咬人狗坑登山步道，好漢坡路段的護欄傾倒東倒西歪，過了3個月遲未修復，民眾希望市府趕緊修復。（記者陳建志攝）

    台中太平區咬人狗坑登山步道，平假日都吸引許多民眾登山踏青，不過近200個階梯的「好漢坡」路段，原本設置護欄讓體力不濟的民眾可以有輔助的地方，但今年7月中大雨造成約10個木製護欄支柱倒塌，不但東倒西歪有礙觀瞻，也失去護欄輔助的功能，因已經過了3個月遲未修復，民眾抱怨市府效率太差。

    太平「咬人狗坑登山步道」沿途有多條步道交錯縱橫，登上最高點的「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」還有機會看到雲海，是景色相當優美的郊山步道，平假日都吸引許多民眾來登山、健行。

    其中步道在「好漢坡」路段，因連續上坡階梯近200階，民眾行經此路段常是氣喘吁吁，階梯旁有設置護欄繩索，讓體力不濟的民眾有可以手拉輔助的地方，但今年7月中護欄的木製支柱，因年久失修腐朽，加上連續大雨，前後約有10根支柱斷裂、傾倒，現場東倒西歪一片凌亂。

    山友抱怨，沒想到已經過了3個月，還是不見市府派人修復，除山友行經該路段沒有護欄輔助，東倒西歪的木柱也增加危險性，質疑效率真的太差，希望能加緊修復腳步。

    市府觀旅局表示，因今年7月底的大雨造成多條步道受損，相關料件供應不足造成修復延宕，目前已經在備料中，並已完成派工，預計10月底前就可完成修復。

