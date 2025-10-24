光復節連假哪裡玩？來府城追「藝文一條通」、吃豆花賞好戲

「藝文一條通」多元表演，把整座城市變成巨型舞台。（南市文化局提供）

光復節連假哪裡玩？來台南就對了！2025台南藝術節以「How Young！好樣的」為主題，將於10月25日下午2點至晚間7點半熱鬧登場，開幕企劃「藝文一條通」把整座城市變成巨型舞台，大南門城、孔廟、南門公園、南市美術館一館等地標全變身表演現場，讓大家邊散步、邊追劇場，一路玩遍府城。

活動以「城市街頭就是展演舞台」為概念，從舞蹈、音樂到戲劇全都包。只要沿途觀賞五個藝文景點，透過Line@完成集點，就能在南門公園服務台兌換限量小禮與府城點心，包括修安黑糖豆花、磨磨茶割包等，在藝文旅程中邊看邊吃、邊玩邊集點。

下午3點開場於大南門城，由藝姿舞集《府城風華》舞出老城氣韻揭開序幕；接著孔廟有鐵支路邊創作體與古意唸歌團聯演《吾乃我爺》，再到B.B.ART藝廊欣賞伍拾製作《咖啡廳 Dance to 40+》，以舞訴說歲月風味。韋瓦笛室內樂團《不安分的長笛手》輕快登場，讓音樂在街巷間流動。

鷲嶺食肆則有暴羅WALK《漫才之流量密碼》，雞屎藤舞蹈劇場《葫蘆巷春夢》取材葉石濤小說，舞出府城文學情懷；南美館一館由台灣藝術家交響樂團演出《聲音的流域》。壓軸回到大南門城，由阿伯樂戲工場《城事流光》重現城牆風華，最後阿雞GLOJ、DJ ZeroW小衛與曾伯豪帶來《饒台南》，讓節奏與熱情嗨翻全場。

文化局表示，南門公園「好好看聚會所」還規劃歌仔戲體驗、原民樂舞互動，家齊高中嘻研社、洄瀾舞集、布可劇團、鄉城歌仔戲團、新藝獎得主「小聲回收」輪番登場，整個台南都將成為最青春、最有藝文味的遊樂場！

「藝文一條通」節目活動精彩豐富。（台南市文化局提供）

