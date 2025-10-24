為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    限制誘發動作療法 助中風患者重拾手部功能

    2025/10/24 08:14 記者張協昇／南投報導
    南投醫院推廣「限制誘發動作療法」，透過暫時限制患者健側肢體的使用，協助患者有效改善患側肢體手部功能，重拾自信與獨立生活。（南投醫院提供）

    秋冬季節易引發腦中風，中風也是國人主要致殘原因之一，許多患者因偏癱導致手部動作受限，影響日常生活自理能力與生活品質。為提升中風後的復健成效，衛福部南投醫院復健科積極推廣「限制誘發動作療法」，透過暫時限制患者健側肢體的使用，協助患者有效改善患側肢體手部功能，重拾自信與獨立生活。

    南投醫院指出，「限制誘發動作療法」是一項以科學實證為基礎的復健技術，核心概念為暫時限制患者健側肢體的使用，藉此誘發患側肢體進行反覆且有目的性的動作訓練，透過密集練習與功能性任務活動，可大幅增加患側肢體的使用頻率，促進腦部神經迴路的重組與功能恢復。

    臨床研究顯示，接受此治療的中風患者，不僅在上肢肌力、靈活度與協調性方面有顯著進步，也能在穿衣、進食、拿取物品等日常活動中展現更高的自主性。南投醫院近年推行此療法的成果顯示，多數患者在完成治療後3至6個月內，仍能持續維持並進一步提升手部功能。

    南投醫院復健科職能治療師郭恩芸表示，限制誘發動作療法能幫助患者突破對健側手的依賴，讓受損的手臂重新參與生活，不僅提升患者的生活品質，也減輕家庭照護的壓力與負擔，惟此療法必須由專業治療師評估與監督，並依照個別患者的功能狀態與耐受度，量身訂製治療計畫，才能達到最佳成效。

