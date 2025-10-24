為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    用青春玩創意！ 南投「藝起玩街區」活動25日中興新村登場

    2025/10/24 08:17 記者張協昇／南投報導
    南投縣青年發展所25日在中興新村植物公園舉辦「藝起玩街區」活動。（記者張協昇攝）

    南投縣青年發展所25日在中興新村植物公園舉辦「藝起玩街區」活動。（記者張協昇攝）

    為激發青年創意能量，導入創新思維，翻轉地方景觀與活力，南投縣政府青年發展所明（25日）天在中興新村植物公園舉辦「藝起玩街區」活動，現場除打造裝置藝術、展示影像培訓營精彩花絮外，並集結縣內7個商圈及地方創生育成單位，推出主題市集活動，展售青創商品與輕食。

    南投縣政府青年發展所舉辦「用青春玩創意」系列活動，日前即與名間鄉濁水社區發展協會合作，在名間LH老屋咖啡研豆所舉辦「濁青好食集・行湳上桌」，將名間的農產與在地故事轉化為創新的餐桌體驗。由返鄉青年與水里商工餐飲管理科師生共同設計，以名間當季食材為基底，創作一道道蘊含地方記憶與青年視角的料理，現場還規劃「青創市集」，匯集返鄉青年品牌、小農與手作職人，並結合水里商工餐飲管理科、商業經營科及應用日語科學生的參與，讓市集不只是展售，更是跨世代、跨專業共創的交流場域。

    而明日上場的「藝起玩街區」活動，更集結縣內7個商圈及地方創生育成單位，讓青年深入街區，運用創意與影音專長，協助傳統商圈升級為具備文化內涵與體驗價值的新型生活場域，現場青年朋友將運用創意與行動力，打造裝置藝術，重新詮釋城市風景，讓人願意走進、停留、感受，為老舊街區注入新奇景色，使街道成為有溫度的日常展覽，也藉由鏡頭記錄每位青年的努力成果，鼓勵青年成為地方故事的記錄者與說書人，捕捉在地人物、人文風景與商圈變遷，讓南投的美與韻味被更多人看見。

    南投縣政府青年發展所舉辦「濁青好食集・行湳上桌」，將名間農產與在地故事轉化為創新料理。（南投縣政府提供）

    南投縣政府青年發展所舉辦「濁青好食集・行湳上桌」，將名間農產與在地故事轉化為創新料理。（南投縣政府提供）

    南投縣政府青年發展所舉辦「濁青好食集・行湳上桌」活動，青創市集提供日式浴衣體驗。（南投縣政府提供）

    南投縣政府青年發展所舉辦「濁青好食集・行湳上桌」活動，青創市集提供日式浴衣體驗。（南投縣政府提供）

    南投縣政府青年發展所舉辦「濁青好食集・行湳上桌」活動，規劃「青創市集」，匯集返鄉青年品牌、小農與手作職人商品展售。（南投縣政府提供）

    南投縣政府青年發展所舉辦「濁青好食集・行湳上桌」活動，規劃「青創市集」，匯集返鄉青年品牌、小農與手作職人商品展售。（南投縣政府提供）

