    首頁 > 生活

    斥資逾千萬打造 后里環保公園「孩籽世界遊戲場」光復連假首日開放

    2025/10/24 08:10 記者張軒哲／台中報導
    孩籽世界遊戲場光復連假首日開放。（記者張軒哲攝）

    中部家長看過來！后里環保公園「孩籽世界遊戲場」於今天（24日）光復連假首日開放使用，斥資1494萬元打造的遊戲場，兼具趣味與挑戰性的兒童遊戲空間，設置種籽造型攀爬遊戲塔、兒童彈跳床、多人共融蹺蹺板等遊具，增設充足的遮蔭設施。另外，鄰近的后里森林公園搖籃遊戲場升級遮蔭設施，適合家長一次帶孩子遊玩兩處遊樂設施，可於綠地野餐。

    此外，「孩籽世界遊戲場」旁邊規劃「交通公園」，設有迷你環狀道路、公車視野死角教學區、模擬加油站洗手區等。台中市府指出，透過寓教於樂的設計，讓孩童在遊戲中學習交通安全觀念。整體設施採無障礙設計，滿足不同年齡層與需求的孩童，營造親子共遊、親近自然的理想場域。

    后里森林公園搖籃遊戲場日前整修完工，暑假全面升級的遮蔭設施，讓遊戲場耐玩性增加，后里森林公園主題遊具:猴森堡壘（雙塔溜滑梯+攀爬區）、后森之丘（磨石子溜滑梯+樹洞）、遊戲農園（大沙坑+水盤遊具）、森林搖籃（平衡木樁+吊床休憩區），是家長假日帶孩子遊戲的熱門場域，可串聯 后里環保公園串聯今日開放的遊戲場，一次玩兩處免費景點。

    后里在地議員陳本添表示，將於今（24日）早上11點在后里環保公園「孩籽世界遊戲場」現場贈送飛盤200個給國小以下學童，數量有限，送完為止。

    還禮環保公園內規劃「交通公園」，設有迷你環狀道路、公車視野死角教學區。（記者張軒哲攝）

