峨眉湖畔品茶香 下週一起報名

參山國家風景區管理處將於11月初，揪團在新竹縣峨眉湖畔，享受當地的山光水色。（記者黃美珠攝）

交通部觀光署參山國家風景區管理處將於11月2日的週日時光，在新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁環湖平台，舉辦第2屆「峨眉湖畔茶席」活動，邀請180名茶友一起到峨眉湖上，品味當地知名的東方美人茶香，欣賞獅頭山的層巒疊翠，共同徜徉峨眉山水之間，意者，下週一（27日）中午12點起就可線上報名。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，這個活動是在延續觀光署「讓旅客感動、讓在地受惠、讓產業永續」的觀光生態系目標，所以攜手在地茶農、茶師以及表演團隊，把茶席、小農市集以及音樂演出結合成一種沉浸式的旅遊經驗。

現場將有10席專業茶席區，規劃3梯次、180名來客體驗，現場由專業茶師沖泡東方美人茶，並講解沖泡與品茗的訣竅，搭配峨眉特色茶點。

農特產品小市集上，將展售刺繡與手作商品，並有當季柑橘、東方美人茶葉、茶飲，以及東方美人茶所衍生的冰淇淋、巧克力等，都很值得味蕾一試。前100名成功報名的早鳥，可獲贈客庄刺繡吊飾、環保袋、雅致團扇以及專屬紀念茶杯。至於「峨眉湖畔集章小任務」，鎖定當天下午走訪環湖步道3座涼亭且完成集章的人，將發送給限量的精美小禮。

參山國家風景區管理處11月將在新竹縣峨眉湖的環湖平台上，舉辦第2屆「峨眉湖畔茶席」活動。（記者黃美珠攝）

新竹縣峨眉湖畔11月初的茶席正虛位以待，下週一就可開始報名。（參山國家風景區管理處提供）

