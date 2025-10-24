盧秀燕發文稱「第一時間通報檢驗」被網友狂打臉

盧秀燕神隱2天發文說「第一時間通報檢驗」，網友看不下去狂打臉。（圖擷自盧秀燕臉書）

台中養豬場爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中成眾矢之的，包括防疫反應慢半拍，錯失10天防疫黃金期外，疫情爆發首日（22日）台中市長盧秀燕竟缺席台中市防疫說明記者會，歡天喜地跑去參加台中購物節活動，挨批「神隱」；盧秀燕的臉書最新發文，稱「第一時間通報中央檢驗」，被大批網友湧入狂打臉，「原來第一時間叫10天後」、「第一時間是打鼓吧」。

台中成非洲豬瘟防疫破口，市府處理流程被檢視出「狀況百出」，盧秀燕更在疫情爆發首日，不主持市府首場疫情記者會說明，只顧開台中購物節開跑記者會，被追問疫情還回應「請多報導購物節」，無視豬瘟對產業衝擊，甚至隔天一度完全沒有公開行程，臉書也不見相關防疫作為貼文，被強烈質疑她又「神隱」、只顧用公帑包裝自己。

請繼續往下閱讀...

因行政院長卓榮泰昨日下午視導台中非洲豬瘟前進應變所，市府昨日一早臨時通知盧秀燕會出席陪同閣揆，臉書貼文反應慢半拍，在疫情爆發第2天，終於有豬瘟防疫相關發文，盧秀燕發文強調，台中市府一直以來是「用最嚴格檢驗的標準」，查到什麼報什麼，「市府主動發現疑似非洲豬瘟的案例」、「第一時間通報中央檢驗」，確認檢驗陽性後市府團隊全力啟動防疫措施等。

貼文卻引來大批網友湧入狂打臉，有人批她睜眼說瞎話、還在唬爛，「10/14都死了20幾頭豬了，還沒有採檢送驗，這就是媽媽市長的最嚴格標準？」、「立即採樣？說謊不打草稿」。

更有大批留言針對她「第一時間通報中央檢驗」說詞，接力諷刺「原來第一時間叫10天後」、「10天等於第一時間，哇嗚～」、「第一時間是快兩個禮拜後嗎」、「真好意思說第一時間」、「是我時間觀有錯嗎，原來第一時間是指10天後」、「第一時間是打鼓吧」、「盧秀燕第一時間去開購物節記者會」。

更有人點出關鍵，「拖了好多天才採樣送驗，實在可惡；台中豬隻才占全國1.6%也能成為破口，實在可恥」。

