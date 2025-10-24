為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    徐欣瑩作媒 工研院200台二手電腦送竹縣弱勢學子

    2025/10/24 08:16 記者黃美珠／新竹報導
    立委徐欣瑩（右2）作媒人，在慈濟志工（左1）幫忙下，讓工研院主任李宗嶽（右1）代表院方送出11台二手電腦給竹縣精華國中，校長謝東育（左2）開心回贈感謝狀，後續還將有10幾校受惠。（徐欣瑩國會辦公室提供）

    縮短教育數位落差，也幫弱勢家庭學生爭取學習資源，立委徐欣瑩最近媒合工研院捐贈200台二手電腦，經慈濟志工團隊整理後，將陸續分送給新竹縣內10幾所中小學，讓弱勢的學生在數位學習上面，不再巧婦難為無米之炊。

    徐欣瑩國會辦公室表示，他們初步調查全縣有需要電腦的學子不少，這次200台將陸續送到10多所國中、小去。第一波已經送到了新豐鄉的忠孝、精華2所國中，其中忠孝國中獲贈20台、精華國中獲贈11台電腦，各別由校長代表領取。

    徐欣瑩說，工研院汰舊的電腦設備整體狀況仍舊良好，透過整理再利用，不僅環保，也兼具公益價值。她感謝慈濟志工的細心整理，才能讓電腦煥然一新地送到孩子們手中。她認為「這不只是硬體的支援，更是對孩子學習路上的鼓勵與陪伴。」

    在捐贈儀式上，徐欣瑩問學生們平時使用AI的情況、平常都拿AI來做什麼？有同學告訴她都用ChatGPT寫作業、算數學，還有人說只是單純跟AI聊天、講心事。李宗嶽則推薦同學用AI學英文，很方便！讓即將「新機」到手的學生們平添躍躍欲試的氣氛。

    新竹縣忠孝國中校長周武昌左左）代表學校收下來自工研院的二手電腦，開心送上感謝狀給「媒人婆」、立委徐欣瑩（右）。（徐欣瑩國會辦公室提供）

