    台中養豬場爆非洲豬瘟 豬農兒：不是不良豬農、沒想過害台灣產業

    2025/10/24 07:38 即時新聞／綜合報導
    梧棲區一處養豬場疑似出現非洲豬瘟。圖為防疫人員前往處理豬隻及消毒。（資料照）

    台中市梧棲區養豬場檢出疑似非洲豬瘟核酸陽性反應，台中地檢署昨以證人身分傳訊養豬場陳姓負責人和兒子。豬農的兒子在接受媒體訪問時表示，發現豬隻有異時，父親有先以藥物控制，強調絕非不良豬農，也從沒想過害台灣產業。

    針對梧棲區有養豬場爆出疑似非洲豬瘟，台中地檢署昨天經剪報分案偵辦，下午並以證人身分傳訊養豬場陳姓負責人和兒子到署釐清案情，檢察官也到陳姓豬農梧棲區住處保全證據、訊問陳姓豬農，並到養豬場勘驗，後續陳姓豬農及兒子訊畢均諭知請回。

    綜合媒體報導，陳姓豬農的兒子23日在接受媒體訪問時表示，本月14日檢疫人員到豬場了解時，由於父親認為豬隻已投藥，因許多養豬人家以前也是先用藥物控制，所以拒絕檢疫人員採驗，並指一開始有獲得控制，但後來又開始惡化。

    豬農的兒子也強調，父親養豬已超過35年，家中是以畜牧為生，絕非不負責任的不良豬農，重申只是想救豬，從沒想過要害台灣產業。

    根據台中市農業局指出，10月10日梧棲區某養豬場豬隻陸續出現死亡情形。至14日時該養豬場已有20頭豬死亡，當天動保處派員到場了解並疫情調查，當時依現場症狀研判，未見典型傳染病跡象，因此依法未採檢。20日二度獲報，才於現場取樣，21日又前往補採活體檢體送驗。

