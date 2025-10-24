光復節連假首日北部國道一早車多 留意11處壅塞路段

今天是光復節連假首日，根據高速公路局預估，今日國道交通量為平日年平均的1.2倍，南向交通量更可達平日的1.3倍，且預估會有11處壅塞路段。圖為示意圖。（資料照）

今天是光復節連假首日，根據高速公路局預估，今日國道交通量為平日年平均的1.2倍，南向交通量更可達平日的1.3倍，且預估會有11處壅塞路段，國5南下路段可能連續塞車11小時，提醒用路人提前上路。

根據國道1968即時路況顯示，今上午7時30分左右，國1南下校前路-楊梅端、湖口服務區-竹北等路段，車速不到40公里。國1南下楊梅端-楊梅休息站、湖口-湖口服務區、竹北-新竹等路段，以及國3龍潭-高原等路段，車速不到60公里。

請繼續往下閱讀...

另外國1南下中壢轉接二-校前路、高架楊梅端-湖口、新竹-新竹系統等路段，以及國5南下南港系統-石碇、石碇-坪林交控、坪林交控-頭城等路段，車速也不到80公里。

根據高公局指出，適逢連假預估將有不少車潮，今日國道整體交通量預估將達110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍；其中南向車流可達60百萬車公里，約為平日的1.3倍。

高公局預估，今日國道將有11處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議用路人，西部國道南下方向，儘量在上午6時前或中午12時後出發；由國道5號南下的部分，則建議清晨5時前或下午5時後上路，以節省行車時間。

此外，今日國道也有相關疏導措施，包括凌晨0時至中午12時封閉國5石碇、坪林南入匝道，上午5時至中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南入匝道，並實施單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費，同時開放路肩、啟動匝道儀控、提供替代道路資訊及暫停施工等措施，紓緩連假交通壅塞。

