為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復節連假首日北部國道一早車多 留意11處壅塞路段

    2025/10/24 07:58 即時新聞／綜合報導
    今天是光復節連假首日，根據高速公路局預估，今日國道交通量為平日年平均的1.2倍，南向交通量更可達平日的1.3倍，且預估會有11處壅塞路段。圖為示意圖。（資料照）

    今天是光復節連假首日，根據高速公路局預估，今日國道交通量為平日年平均的1.2倍，南向交通量更可達平日的1.3倍，且預估會有11處壅塞路段。圖為示意圖。（資料照）

    今天是光復節連假首日，根據高速公路局預估，今日國道交通量為平日年平均的1.2倍，南向交通量更可達平日的1.3倍，且預估會有11處壅塞路段，國5南下路段可能連續塞車11小時，提醒用路人提前上路。

    根據國道1968即時路況顯示，今上午7時30分左右，國1南下校前路-楊梅端、湖口服務區-竹北等路段，車速不到40公里。國1南下楊梅端-楊梅休息站、湖口-湖口服務區、竹北-新竹等路段，以及國3龍潭-高原等路段，車速不到60公里。

    另外國1南下中壢轉接二-校前路、高架楊梅端-湖口、新竹-新竹系統等路段，以及國5南下南港系統-石碇、石碇-坪林交控、坪林交控-頭城等路段，車速也不到80公里。

    根據高公局指出，適逢連假預估將有不少車潮，今日國道整體交通量預估將達110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍；其中南向車流可達60百萬車公里，約為平日的1.3倍。

    高公局預估，今日國道將有11處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

    高公局建議用路人，西部國道南下方向，儘量在上午6時前或中午12時後出發；由國道5號南下的部分，則建議清晨5時前或下午5時後上路，以節省行車時間。

    此外，今日國道也有相關疏導措施，包括凌晨0時至中午12時封閉國5石碇、坪林南入匝道，上午5時至中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南入匝道，並實施單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費，同時開放路肩、啟動匝道儀控、提供替代道路資訊及暫停施工等措施，紓緩連假交通壅塞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播