為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    霜降後秋意濃 氣象專家：下週中部以北下探20度

    2025/10/24 07:06 即時新聞／綜合報導
    「林老師氣象站」指出，在霜降過後「秋意濃」，隨著季節轉換，早晚溫差變大，今日北部及東北部地區整天濕涼，低溫下探至21度，未來一週包含中部以北、宜蘭等地，低溫再下探至20至23度。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」指出，在霜降過後「秋意濃」，隨著季節轉換，早晚溫差變大，今日北部及東北部地區整天濕涼，低溫下探至21度，未來一週包含中部以北、宜蘭等地，低溫再下探至20至23度。（圖擷自臉書）

    昨日是24節氣的霜降，氣象專家指出，在霜降過後「秋意濃」，隨著季節轉換，早晚溫差變大，今日北部及東北部地區整天濕涼，低溫下探至21度，未來一週包含中部以北、宜蘭等地，低溫再下探至20至23度，提醒民眾留意溫度變化，注意保暖。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，季節轉替、氣溫下降，早晚溫差變大，氣候也趨於乾燥。今日北部及東北部地區整天濕涼，氣溫介於21至26度左右；其它地區早晚也趨偏涼，低溫在22至25度之間，白天高溫約29至32度。離外島的澎湖及金門地區為陰時多雲天氣，氣溫在23至26度之間，明顯較上2週來的涼冷；馬祖地區則為陰天，氣溫在20至22度之間。

    「林老師氣象站」表示，未來1週的低溫預測，中部以北、宜蘭、金門及馬祖地區只有20至23度；南部、花東及澎湖地區也在22至25度之間。至於白天的高溫預測，北部、花東地區在26至31度之間，中南部地區維持在30至33度，宜蘭及金門地區24至27度之間，澎湖地區26至28度，馬祖地區高溫則在21至23度。「林老師氣象站」提醒，霜降過後、秋意轉濃，留意溫度變化，保暖防寒！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播