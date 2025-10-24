霜降後秋意濃 氣象專家：下週中部以北下探20度

「林老師氣象站」指出，在霜降過後「秋意濃」，隨著季節轉換，早晚溫差變大，今日北部及東北部地區整天濕涼，低溫下探至21度，未來一週包含中部以北、宜蘭等地，低溫再下探至20至23度。（圖擷自臉書）

昨日是24節氣的霜降，氣象專家指出，在霜降過後「秋意濃」，隨著季節轉換，早晚溫差變大，今日北部及東北部地區整天濕涼，低溫下探至21度，未來一週包含中部以北、宜蘭等地，低溫再下探至20至23度，提醒民眾留意溫度變化，注意保暖。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，季節轉替、氣溫下降，早晚溫差變大，氣候也趨於乾燥。今日北部及東北部地區整天濕涼，氣溫介於21至26度左右；其它地區早晚也趨偏涼，低溫在22至25度之間，白天高溫約29至32度。離外島的澎湖及金門地區為陰時多雲天氣，氣溫在23至26度之間，明顯較上2週來的涼冷；馬祖地區則為陰天，氣溫在20至22度之間。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」表示，未來1週的低溫預測，中部以北、宜蘭、金門及馬祖地區只有20至23度；南部、花東及澎湖地區也在22至25度之間。至於白天的高溫預測，北部、花東地區在26至31度之間，中南部地區維持在30至33度，宜蘭及金門地區24至27度之間，澎湖地區26至28度，馬祖地區高溫則在21至23度。「林老師氣象站」提醒，霜降過後、秋意轉濃，留意溫度變化，保暖防寒！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法