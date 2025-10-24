為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10/24 各報重點新聞一覽

    2025/10/24 06:42
    前陸軍退役中將高安國被中共吸收充當共諜，危害我國國家安全，高院判刑7年6月。（資料照、取自高安國臉書）

    前陸軍退役中將高安國被中共吸收充當共諜，危害我國國家安全，高院判刑7年6月。（資料照、取自高安國臉書）

    自由時報

    發展組織 做中共攻台內應 退役中將高安國當共諜 判7年半

    陸軍退役中將高安國遭中共收買，在台發展共諜組織，高於二〇二〇年發起「反獨促統聯軍」組織，擬定「永福計畫」作戰構想，做為中共侵台時的內應。因高吸收現、退役軍人未果，高院合議庭昨依違反國家安全法發展組織未遂罪，判決高七年六月徒刑，高是迄今涉犯共諜案的最高階將領。

    詳見發展組織 做中共攻台內應 退役中將高安國當共諜 判7年半

    楊儒門：中市府「冷氣防疫」害慘豬農 防疫不是表演 地方政府不該成為破口

    台中爆發非洲豬瘟疫情，場內一一七頭豬死亡、一九五頭撲殺銷毀，台中市府以掩埋方式處理病死豬，被質疑違反「病豬應火化處理」規定。農運人士「白米炸彈客」楊儒門痛批台中市政府怠惰失職，直言「防疫要專業，不要政治」，更怒斥「地方政府不該成為防疫破口」。

    詳見楊儒門：中市府「冷氣防疫」害慘豬農 防疫不是表演 地方政府不該成為破口

    2億工程涉賄洩標 嘉義大埔鄉長收押 3項標案洩漏廠商 白手套包商也押

    嘉義縣大埔鄉無黨籍鄉長吳明勲，涉嫌利用公所辦理發包多項工程機會，洩漏底價與標案資訊給特定廠商後收賄，嘉義地檢署前天發動搜索傳喚行動，昨天將吳明勲及張姓包商聲請羈押禁見獲准。

    詳見2億工程涉賄洩標 嘉義大埔鄉長收押 3項標案洩漏廠商 白手套包商也押

    聯合報

    暫停廚餘養豬15天 陳駿季坦承破口之一 立委要求永久禁止

    台中市疑似出現非洲豬瘟案例，農業部為此祭出為期五天的「禁宰、禁運令」，且全面禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季昨表示，由於非洲豬瘟病毒的潛伏期為十五天，目前暫時全面禁用廚餘餵飼豬隻十五天，廿七日疫調的初步結果應可出爐。將視疫調結果，每五天會做一次觀察，禁宰、禁運將以十五天為最長的管制天數。

    詳見暫停廚餘養豬15天 陳駿季坦承破口之一 立委要求永久禁止

    普發1萬來了 最快11月12日入帳 5管道發放

    全民關注普發現金一萬元，立法院昨下午將攸關普發現金的韌性特別預算送出，賴清德總統傍晚立即簽署並公布。針對普發現金方式與時程，財政部指出，領取方式包括登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放；登記入帳十一月五日起預登記，最快十一月十二日入帳。

    詳見普發1萬來了 最快11月12日入帳 5管道發放

    中國時報

    普發1萬 最快11月12日入袋

    賴清德總統23日公告攸關普發現金1萬元的韌性特別預算，行政院隨即舉行「全民+1 政府相挺」普發現金說明記者會，宣布5個發放管道，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放，登記入帳最快11月12日即可入袋，領取截止日為2026年4月30日。

    詳見普發1萬 最快11月12日入袋

    豬隻禁運宰、禁餵廚餘 延長至15天

    台中市爆發全台首例非洲豬瘟，農業部原本宣布全國豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘5天，但23日農業部長陳駿季改口，非洲豬瘟病毒潛伏期為15天，相關禁止規範延長至15天。雲林縣長張麗善急得跳腳表示，只禁餵廚餘15天是頭痛醫頭、腳痛醫腳，正本清源就是要完全禁止，才能杜絕非洲豬瘟。

    詳見豬隻禁運宰、禁餵廚餘 延長至15天

    農運人士楊儒門痛批台中市政府怠惰失職，直言「防疫要專業，不要政治。」（資料照）

    農運人士楊儒門痛批台中市政府怠惰失職，直言「防疫要專業，不要政治。」（資料照）

    嘉義縣大埔鄉無黨籍鄉長吳明勲涉工程洩標收賄，嘉義地檢署搜索傳喚，昨聲請羈押禁見獲准。（資料照）

    嘉義縣大埔鄉無黨籍鄉長吳明勲涉工程洩標收賄，嘉義地檢署搜索傳喚，昨聲請羈押禁見獲准。（資料照）

