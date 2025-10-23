為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園遊憩景點大洗牌！青埔這2區域奪人氣冠亞軍

    2025/10/23 23:37 記者李容萍／桃園報導
    據交通部觀光署最新統計今年1至8月桃園市遊憩景點排行，結果許多傳統景點直接被今年新列入的新興地標取而代之。青埔藝術運動園區是桃園人氣第一名。（記者李容萍攝）

    據交通部觀光署最新統計今年1至8月桃園市遊憩景點排行，結果許多傳統景點直接被今年新列入的新興地標取而代之，其中，青埔藝術運動園區直接吸走1022萬人次，穩坐桃園人氣第一名；桃園高鐵商圈以1010萬人次進出，排名第2；藝文特區商圈以864萬人次朝聖，排名第三。

    去年第一名的老街溪沿岸步道也很猛，今年1至8月以781萬人次屈居第4；大溪老城區只剩407萬人次，小人國甚至沒進前十。

    桃園市政府觀光旅遊局表示，今年新列入排行的遊憩景點，青埔藝術運動園區包括2區，這裡不只綠地超大，以機場捷運A19站樂天棒球場及周邊桃園市兒童美術館與青塘園等，以及機場捷運A17站橫山書法藝術館、國際原住民文創園區及陽光劇場等為範圍，有現代美術館、運動設施、裝置藝術、輕軌美景，適合親子放電、情侶約會、攝影打卡一次滿足。

    高鐵商圈包括華泰名品城、置地廣場、新光影城、Xpark水族館及和逸飯店範圍（不包括桃園高鐵站），訴求交通方便、百貨美食、逛街購物一條龍，高鐵一出站就能玩到不想回家。

    至於桃園藝文商圈則是包括桃園市立總圖書館、桃園藝文廣場、桃園觀光夜市及周邊商圈範圍，區內咖啡廳林立、文青氣息爆棚，還有各種展覽活動輪番上陣。

    青埔藝術運動園區有現代美術館、運動設施、裝置藝術、輕軌美景，適合親子放電、情侶約會、攝影打卡一次滿足，直接吸走1022萬人次。（記者李容萍攝）

    藝文特區商圈以864萬人次朝聖，排名第三。（記者李容萍攝）

