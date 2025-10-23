光復連假首日國道南下車流估1.3倍 高公局公布11地雷塞車路段

連假國道管制措施。（高公局提供）

週五（24日）是光復節連續假期首日，交通部高速公路局預估國道交通量是平日的1.2倍，其中南向交通量可達平日年平均的1.3倍；高公局也公布易塞車的11處地雷路段，並提醒用路人有管制措施。

今天（23日）相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局預判週五重點壅塞路段為國1南向高架機場系統─楊梅端、楊梅─頭份、彰化系統─埔鹽系統、路竹─岡山，北向圓山─大華系統；國3南向中和─關西、快官─霧峰、草屯─名間；國5南向南港系統─頭城；國10東向鼎金系統─燕巢系統、西向仁武─左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

高公局提醒，連假首日中部以北和東北部地區水氣偏多，尤其大台北地區、基隆北海岸和宜蘭、花蓮等東北部地區都有局部大雨或大豪雨發生的機會；雨天行車時請開亮頭燈、適當拉大間距及注意車前狀況，避免任意變換車道或急煞。

