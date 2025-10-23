為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復「感恩音樂會」取消 主辦單位：活動無關政治操作、個人私利

    2025/10/23 23:17 記者劉人瑋／台東報導
    花蓮光復鄉「感恩有你～光復鄉堰塞湖災後感恩音樂會」活動取消，主辦單位表示，此次舉辦活動初衷，是向所有在災後伸出援手的「鏟子超人」、國軍弟兄、義煮團體及志工夥伴等無名英雄，獻上最深的感謝與敬意。（花東同鄉聯誼會提供）

    花蓮光復鄉「感恩有你～光復鄉堰塞湖災後感恩音樂會」活動取消，主辦單位花東同鄉聯誼會今發聲明，因21日縣政府通知鳳林分局長、光復國中校長與活動發起人許會長協商，基於場地安全及近日之天候、建議取消或延期，主辦單位配合並共同發出聲明，這是對生命財產負責的嚴肅決定，任何將取消原因導向活動爭議或政治立場的解讀，均屬無稽之談，更是對防災應變的輕蔑。

    聯誼會表示，此次舉辦活動初衷，是向所有在災後伸出援手的「鏟子超人」、「機具超人」、國軍弟兄、義煮團體及志工夥伴等無名英雄，獻上最深的感謝與敬意。這是一場純粹的感恩與療癒活動，旨在團結鄉民，見證家園重生，與政治操作或個人私利毫無關聯。

    由於活動先前傳出掛名立法委員陳瑩辦公室，是鑑於該單位實地搶救，基於禮貌在原來的會議紀錄上暫時寫上協辦單位，資料卻遭人流出，造成陳瑩立委辦公室的困擾，再次表達歉意，但絕非刻意「利用」任何個人或單位的意圖。

    聯誼會強調，活動是向所有救災英雄致謝、真心期待能與這些鏟子英雄重逢、看看現在的恢復情況、與災民們擁抱，感謝他們為光復鄉帶來的希望之光。但被指稱活動有「餐會」更是不實，考量到用餐的需求，所以安排「餐車義煮團體」提供現場餐飲，並無收費。

    至於被傳為「傅隨組織」係為「抹黑」，實在太過沉重。與花蓮公部門協商舉辦，不代表都與縣府交好，活動為各界人士善意參與，都應受到肯定、不該被貼上政治標籤，活動事前也與部落耆老、社團、縣府溝通，皆認同「公益為先、只提感恩、不談政治」

    聯誼會也表示，遭到質疑「量能都用在救災，這時辦什麼音樂會？」的說法，認為救災與心靈復原是同等重要、同時進行的工作。活動發起人許會長說，災後不僅募集了一拖車的物資到光復鄉，地方人士協助、盡力送達受災居民手中，隨後又召集26位親友包車到光復擔任志工成為「鏟子超人」，期間物資皆無對外募款，硬體設備如舞台音響等是希望有業者能共襄盛舉，初衷是邀請年輕人來參與活動，以他們的創意，讓活動更豐富，呈現災後光復的團結和諧，沒有絲毫的政治意味。

    聯誼會說，將不再回應與此相關的問題。但日後若有刻意、惡意詆毀、影射、不實指控等，會視情況採取法律行動。

    花東同鄉聯誼會會長及成員召集親友到場協助，強調前來只有付出、不求回報。（花東同鄉聯誼會提供）

    花東同鄉聯誼會會長及成員召集親友到場發放物資。（花東同鄉聯誼會提供）

